Gobierno y Unah confirman fechas de asueto por las fiestas patrias

San Pedro Sula, Honduras. El Gobierno de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) comunicaron las disposiciones sobre los asuetos y feriados que se concederán en septiembre con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia y el Día del Maestro. Las medidas aplican de manera distinta para los funcionarios y empleados de la Administración Pública y para el personal universitario.

Gobierno concede asueto por la celebración de la Independencia

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización informó, con instrucciones de la Presidencia de la República, que el martes 15 de septiembre será día festivo a nivel nacional por la conmemoración del Día de la Independencia de Honduras. En atención a esta celebración, el Gobierno determinó conceder asueto el lunes 14 de septiembre de 2026, a cuenta de vacaciones correspondientes a ese año, para todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública.

La disposición gubernamental contempla excepciones para las instituciones que deben mantener servicios esenciales durante esas fechas. Entre ellas se encuentran los organismos vinculados al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), así como las entidades encargadas de atender emergencias de importancia para la población.

UNAH establece asuetos para su personal

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH comunicó a la comunidad universitaria las disposiciones para los feriados correspondientes al Día de la Independencia y al Día del Maestro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El personal universitario tendrá asueto el 14 de septiembre por la conmemoración del Día del Maestro. La jornada tendrá carácter de feriado para los docentes, mientras que los empleados administrativos y de servicio deberán tomarla como parte de sus vacaciones.