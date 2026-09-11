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Gobierno y Unah confirman fechas de asueto por las fiestas patrias

Gobierno y Unah informan las disposiciones para los asuetos y feriados de septiembre de 2026 y las excepciones para servicios esenciales

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 14:40 -
  • Lilibeth Funes
Gobierno y Unah confirman fechas de asueto por las fiestas patrias

El Gobierno y la UNAH definieron las disposiciones que se aplicarán durante los asuetos y feriados de septiembre para sus trabajadores.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El Gobierno de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) comunicaron las disposiciones sobre los asuetos y feriados que se concederán en septiembre con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia y el Día del Maestro. Las medidas aplican de manera distinta para los funcionarios y empleados de la Administración Pública y para el personal universitario.

Gobierno concede asueto por la celebración de la Independencia

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización informó, con instrucciones de la Presidencia de la República, que el martes 15 de septiembre será día festivo a nivel nacional por la conmemoración del Día de la Independencia de Honduras.

En atención a esta celebración, el Gobierno determinó conceder asueto el lunes 14 de septiembre de 2026, a cuenta de vacaciones correspondientes a ese año, para todos los funcionarios y empleados de la Administración Pública.

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La disposición gubernamental contempla excepciones para las instituciones que deben mantener servicios esenciales durante esas fechas. Entre ellas se encuentran los organismos vinculados al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), así como las entidades encargadas de atender emergencias de importancia para la población.

UNAH establece asuetos para su personal

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH comunicó a la comunidad universitaria las disposiciones para los feriados correspondientes al Día de la Independencia y al Día del Maestro.

El personal universitario tendrá asueto el 14 de septiembre por la conmemoración del Día del Maestro. La jornada tendrá carácter de feriado para los docentes, mientras que los empleados administrativos y de servicio deberán tomarla como parte de sus vacaciones.

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La jornada del 15 de septiembre de 2026 estará dedicada a la celebración de la Independencia de Honduras, por lo que esta fecha tendrá carácter de feriado nacional.

Para los trabajadores del Sistema de Educación a Distancia que cumplen funciones de miércoles a domingo, la Unah aplicará un calendario especial durante estos días de descanso. De esta manera, las jornadas correspondientes se observarán el miércoles 16 y el jueves 17 de septiembre de 2026. En esta última fecha regirán las condiciones previstas por la institución para el feriado del Día del Maestro.

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Redacción web
Lilibeth Funes

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