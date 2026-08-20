Gobierno fortalece Plan Nacional del Aguacate para impulsar exportaciones

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura ratificó este miércoles su respaldo al sector aguacatero hondureño mediante el fortalecimiento del Plan Nacional del Aguacate, durante una reunión en Casa Presidencial con productores del país. La estrategia busca ampliar la asistencia técnica a los agricultores y establecer controles de calidad y sanitarios que permitan al aguacate hondureño cumplir los requisitos para ingresar a mercados internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos. Durante el encuentro, representantes del Gobierno y del sector productivo analizaron las condiciones necesarias para aumentar la producción y alcanzar los volúmenes que demanda el comercio internacional.

Los principales departamentos productores de aguacate mencionados son Yoro, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Ocotepeque y El Paraíso, además de Olancho. Carlos Miguel Robleto, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Honduras (Aspah), valoró la disposición del Gobierno para acompañar a los productores y agilizar los procesos relacionados con la exportación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse