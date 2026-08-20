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Gobierno fortalece Plan Nacional del Aguacate para impulsar exportaciones

El Gobierno anunció respaldo al Plan Nacional del Aguacate para fortalecer la asistencia técnica y abrir controles sanitarios que faciliten exportaciones a Europa y EE. UU

Gobierno fortalece Plan Nacional del Aguacate para impulsar exportaciones

Productores de aguacate y autoridades del Gobierno acordaron fortalecer la asistencia técnica y los controles sanitarios para impulsar las exportaciones hondureñas.

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno del presidente Nasry Asfura ratificó este miércoles su respaldo al sector aguacatero hondureño mediante el fortalecimiento del Plan Nacional del Aguacate, durante una reunión en Casa Presidencial con productores del país.

La estrategia busca ampliar la asistencia técnica a los agricultores y establecer controles de calidad y sanitarios que permitan al aguacate hondureño cumplir los requisitos para ingresar a mercados internacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos.

Durante el encuentro, representantes del Gobierno y del sector productivo analizaron las condiciones necesarias para aumentar la producción y alcanzar los volúmenes que demanda el comercio internacional.

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Los principales departamentos productores de aguacate mencionados son Yoro, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara, Ocotepeque y El Paraíso, además de Olancho.

Carlos Miguel Robleto, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Honduras (Aspah), valoró la disposición del Gobierno para acompañar a los productores y agilizar los procesos relacionados con la exportación.

Productores de aguacate buscan ampliar las oportunidades de exportación hacia mercados internacionales.

Productores de aguacate buscan ampliar las oportunidades de exportación hacia mercados internacionales.

“El señor presidente dio a bien apoyarnos con el Plan Nacional del Aguacate y el respaldo directo a los productores. Nos vamos con respuestas concretas sobre la asistencia técnica que los trabajadores del campo necesitan para llevar su producción a nuevos niveles”, señaló Robleto.

El dirigente destacó que el acompañamiento técnico en el campo constituye una de las principales necesidades de los agricultores para mejorar sus procesos productivos y cumplir con los estándares exigidos por los mercados internacionales.

De acuerdo con la información proporcionada, la estrategia busca beneficiar directamente a más de 1,200 familias productoras, principalmente de los departamentos donde se concentra el cultivo de aguacate en Honduras.

Con el fortalecimiento del plan, el Gobierno pretende consolidar una coordinación entre el sector público y los productores para impulsar la producción nacional, mejorar los controles de calidad y abrir mayores oportunidades para que el aguacate hondureño llegue a los mercados de exportación.

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Redacción La Prensa
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