Ofrecen disculpas públicas a víctimas de incendio en Ciudad Juárez, México

Ciudad de México

El ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció ayer una disculpa pública a las familias de las 40 personas que fallecieron en el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 27 marzo de 2023, entre ellos seis hondureños. En la tragedia además resultaron heridas otras 27 personas, y de ellos ocho son connacionales que sobrevivieron. Los hondureños fallecidos se identificaron como Dikson Arón Córdova Perdomo (30 años), Edin Josué Umaña Madrid (26), Jesús Adony Alvarado Madrid (32), José Ángel Ceballos Molina (21), Óscar Danilo Serrano Ramírez (37) y Alis Dagoberto Santos López (42).

"A todos les ofrezco con humildad una disculpa pública por las consecuencias permanentes. Reconozco que estos hechos son inaceptables y reprocho lo sucedido. No hay palabras que puedan resarcir y devolver las condiciones que tenían antes del 27 de marzo de 2023.", expresó Garduño dando lectura a los nombres de las víctimas. Este acto surge ante la condición impuesta por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para que Garduño pueda llevar un proceso penal en libertad. Al acto acudieron familiares de las víctimas mortales y de los sobrevivientes que eran de varias nacionalidades.

LA PRENSA pudo corroborar que la familia de Edin José Umaña, entre ellos su mamá y su hermana pudieron viajar a México al acto que también honró la memoria de las víctimas. “Bastante triste, un día muy doloroso para todos los que estamos aquí con muchas de las familias que están recordando sus víctimas. Una disculpa no te revive a nadie, no vuelve la persona (que sobrevivió) a su normalidad como era. Yo doy gracias a Dios porque mi hijo está con vida, pero ya no es el hijo que tenía, quedó con muchas secuelas, afirmó Gustavo Arango, padre de Stefan Arango, al diario Ovaciones, desde la Ciudad de México.

En la víspera de esa actividad en la que se encendieron velas, y recordaron uno a uno a cada víctima, en la estación migratoria que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en Ciudad Juárez, a pocos metros de la línea fronteriza activistas que defienden a los migrantes colgaban mantas en las se podía leer “Verdad Justicia Reparación para las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez”. “27M hasta que la DIGNIDAD se haga COSTUMBRE”. A su lado, mantas más pequeñas junto a velas con la bandera y los nombres de cada fallecido, ayudaban a denunciar que la política migratoria mexicana viola derechos humanos, recogía el diario Norte Digital de Juárez. “Realmente todavía no hay una reparación del daño para las víctimas, que siguen sufriendo muchas secuelas por los daños causados por el incendio y se está generando como si esta disculpa pública fuera una cosa de buena voluntad de Garduño, pero no es cierto, la tuvo que hacer como condicionante de que llevara el proceso en libertad”, aseguró la activista Yenifer Rosales Navarrete.