$!“¡Ay, Dios mío! Dame una respuesta”: madre de hondureño muerto en incendio

“Yo estoy sola pensando en todas las cosas de mi hijo, las quejas conmigo, que solo las quejas eran conmigo, todo, mami, mire que estoy, ¡ay no!”. “¡Ay! Ay, Dios mío, dame una respuesta, mi querido Señor, para que se me quite esta angustia que tengo, Señor”, decía ante la impotencia y lágrimas de todos aquellos que la acompañaban intentando, con su compañía, darle algo de aliento.

“Sí, el viernes (también) me habló. Mami, me dijo, voy en un bus para Juárez...”.Lo último que supo por sus vecinos y familiares es que los muchachos estaban detenidos y serían deportados hasta que la infausta noticia de sus posibles muertes les llegó por televisión.

Ayer martes, su esposa fue la encargada de contarle los hechos: “Me dijo: ‘si ya le dieron la noticia’. No, le digo, ¿qué noticia?, pero yo pensaba que era algo otra cosa”.

La noticia tenía un doble impacto de dolor e incertidumbre, pero tomó fuerzas de la nada para no doblegarse. “Solamente hacerse fuerte, porque me la he llevado de ser fuerte. Más bien mis padres ya murieron y yo di vuelta por ellos. Y siempre fuerte, ¿verdad? Porque es un caos que hay que soportar”. La mamá del joven está medicada por los nervios y la angustia. “Yo le digo que no hay que preocuparse mucho, de todas maneras. Dios sabe lo mejor, hay que hacerse fuerte”.

Aunque don José insta a su familia a ser fuertes, espera un milagro divino para que su hijo esté en el listado de sobrevivientes. “Tenemos esperanza, solamente Dios. Dios es grande y un milagro puede hacer”.