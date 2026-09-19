“Hemos recibido este apoyo en el momento justo”: ganaderos de Guaimaca ante la sequía

Tegucigalpa, Honduras.– Unos 50 ganaderos del municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, recibieron insumos para alimentar a su ganado y enfrentar los efectos de la época seca, como parte del Programa de Incentivo a la Producción Ganadera, impulsado por el gobierno a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Los productores fueron beneficiados con heno, maíz rolado y semilla de sorgo, insumos destinados a contribuir con la alimentación del ganado durante el período de escasez de agua y pasto. Joel Leiva, ganadero de la zona, manifestó: “hemos recibido este apoyo en el momento justo, por las primeras lluvias que estamos recibiendo, y lo importante también es que este apoyo está llegando a los que somos ganaderos y no a personas que no le darán el uso”.

Entre los insumos entregados destaca el maíz rolado, utilizado como alimento para el ganado y que busca contribuir a mantener la alimentación de los animales afectados por la temporada seca en este municipio de Francisco Morazán. Expertos en la materia afirman que la combinación de silos de heno, maíz rolado y forraje de sorgo presenta ventajas para la alimentación del ganado, entre ellas mejorar la digestión, reducir los trastornos gaseosos y aportar energía y proteína para el crecimiento y la producción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Justo Martínez, viceministro de Ganadería de la SAG, dijo: “es importante recalcar que estos insumos sirven como un incentivo para los 50 ganaderos de Guaimaca y de alguna manera apoyarlos a enfrentar esta época de sequía, y mostrar que como gobierno estamos siendo hechos y no solo palabras, llegando con este alimento”.

Las acciones también incluyen capacitación técnica para los productores, con el apoyo de personal de la SAG y otras instituciones aliadas que se suman al esfuerzo. La formación busca facilitar a los ganaderos el manejo del agua durante los períodos de sequía, mediante prácticas como el riego por goteo y los sistemas de captación y almacenamiento. Asimismo, contempla recomendaciones para planificar el pastoreo con especies resistentes a la sequía y utilizar raciones de forrajes secos.