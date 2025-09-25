FFAA se pronuncian sobre incidente con embarcación salvadoreña en el golfo de Fonseca

Tegucigalpa.

Las FFAA confirmaron el martes el incidente y Roosevelt Hernández , jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó en una entrevista televisiva que la situación se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde, mientras una fragata hondureña realizaba un patrullaje coordinado con la Fuerza Naval de Nicaragua, en el marco de un convenio bilateral destinado a proteger la soberanía marítima y combatir al narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) se pronunciaron este jueves sobre un incidente ocurrido en el golfo de Fonseca que incluyó a una embarcación de la Fuerza Naval de El Salvador en aguas hondureñas.

Hernández calificó la acción salvadoreña como una “actitud irreverente” y aseguró que, pese a las advertencias, los tripulantes no se retiraron del área e incluso bloquearon el paso de la nave hondureña. “Es irracional pensar que Honduras no tiene salida al mar. Ese derecho está reconocido en el fallo de La Haya”, subrayó.

De acuerdo con el relato del alto mando, la patrullera salvadoreña irrumpió en la ruta de navegación de la unidad hondureña en un punto que Honduras considera aguas jurisdiccionales, reconocidas por Nicaragua como salida al Océano Pacífico y amparadas en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992.

El general sostuvo que la respuesta hondureña fue prudente y profesional, privilegiando el diálogo para evitar una escalada. También señaló que, aunque en otras ocasiones embarcaciones salvadoreñas se han aproximado a la zona de patrullaje, nunca antes habían obstruido directamente la navegación hondureña.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, en relación con el incidente ocurrido en aguas jurisdiccionales hondureñas en el Golfo de Fonseca, en el que se vio involucrada una embarcación de la Fuerza Naval de El Salvador, a la comunidad nacional e internacional comunican lo siguiente:

1. El día 22 de septiembre dio inicio la “Operación Coordinada Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Sur Fase V” entre la Fuerza Naval de Honduras y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, la cual consiste en realizar patrullajes en el límite marítimo establecido, teniendo como objetivos salvaguardar la soberanía nacional, luchar contra el narcotráfico y combatir actividades ilegales.

2. El día 24 de septiembre, durante el desarrollo de las operaciones, el Guardacostas Guaymuras de la Fuerza Naval de Honduras reportó, a las 11:30 horas en coordenadas Latitud 12° 50' 05.8" N y Longitud 088° 01' 03.5" W, que en aguas jurisdiccionales hondureñas fue interrumpida su navegación al ser invadida y profanada nuestra soberanía por el Guardacostas PM-8 de la Marina Nacional de El Salvador, que se colocó en una posición beligerante frente a nuestro buque.

3. Ante esta actitud provocativa, los miembros de la Fuerza Naval solicitaron que la embarcación salvadoreña abandonara nuestras aguas jurisdiccionales. Al mismo tiempo, se informó al escalón superior, se mantuvo la posición y se reforzó la presencia con dos Unidades de Respuesta Rápida (URR) artilladas y el Guardacostas Honduras en posición de combate, retirándose finalmente la embarcación salvadoreña de nuestras aguas jurisdiccionales a las 17:20 horas.

4. Cabe destacar el alto grado de profesionalismo y firmeza que adoptaron los miembros de la Fuerza Naval de Honduras, quienes manejaron la situación de provocación de la embarcación salvadoreña en apego al respeto de los tratados y convenios internacionales, evitando cualquier conflicto entre ambos países hermanos.

5. Las Fuerzas Armadas de Honduras reafirman su compromiso de mantener la soberanía nacional e integridad territorial, así como el respeto irrestricto a las leyes nacionales e internacionales que regulan el uso del espacio terrestre, aéreo y marítimo.