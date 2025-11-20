Fiscalía exige a la CSJ explicaciones por estancamiento de casos clave

Tegucigalpa, Honduras

Johel Zelaya, fiscal general de la República, junto con Luis Javier Santos, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), llegaron este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para analizar los casos clave que permanecen sin avances procesales.

Los funcionarios acudieron a las instalaciones del Poder Judicial con carpetas en mano. Se confirmó que la razón de su visita era consultar los motivos del estancamiento de varios casos de alto impacto, los cuales permanecen sin avances procesales y llevan entre cinco y siete años engavetados.

Zelaya afirmó que entre los casos por los que llegaron a la CSJ están "Caja chica de la dama", "Caso Hermes", "Caso Pandora" y el caso "Pacto de impunidad".

El fiscal general evitó pronunciarse sobre el peritaje de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa, y se limitó a indicar que la investigación continúa en desarrollo.