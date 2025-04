Fiscal Johel Zelaya presentará expediente de corrupción por L3,000 millones

Tegucigalpa.

Aunque el expediente apunta a administraciones pasadas, el fiscal fue enfático en rechazar que se trate de una persecución por motivos políticos.

“Olviden esa cantaleta de persecución, por favor”, exclamó al dejar claro que su interés es aplicar la ley y no seguir agendas partidarias.

El jefe del ente acusador subrayó que su compromiso está con la justicia y con la ciudadanía, no con intereses políticos.

"A mí no me interesa ningún partido político, me interesa aplicar la ley. La lealtad es con la ley, no hay que olvidar los principios. Lo demás son posiciones políticas que a mí me tienen sin ningún cuidado", afirmó.