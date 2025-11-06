Las FFAA identifican a militar supuestamente ligado a audios atribuidos a Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.

Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron que ya identificaron a un militar sospechoso de estar vinculado a los audios filtrados por el Ministerio Público, en los que se escucha una supuesta conversación entre la consejera del CNE, Cossette López , y el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano .

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández , explicó que el militar señalado fue retirado de su puesto operativo en cuanto surgieron las primeras alertas y trasladado a nuevas funciones mientras se desarrolla la investigación.

“Este oficial que hemos sospechado lo sacamos de la línea de mando y lo tenemos en otra asignación. Esperamos que con esto desistan de seguir con estas acciones”, aseguró Hernández.

El jefe militar afirmó que habló personalmente con el sospechoso. “Hablé con él, lo conocemos, pues generamos fraternidad entre nosotros, pero a veces los intereses personales los confunden y los distraen”, expresó.

Hernández aseguró que la decisión de apartar al oficial busca impedir que continué involucrándose en acciones irregulares: “Esperamos que con esto desistan de seguir con estas acciones”.

Hernández también se refirió a la estabilidad interna de las Fuerzas Armadas. Subrayó que ningún sector interno ha perdido el control y que la institución se mantiene firme frente a cualquier intento de manipulación.