Esta imagen de Tomás Zambrano, Cossette López y un militar está generada con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que muestra al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, junto a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y un militar. Según la descripción que acompaña la publicación, la supuesta reunión tenía como objetivo planificar un fraude electoral. No obstante, la fotografía es falsa. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso creado por inteligencia artificial (IA), según lo confirmó un análisis visual realizado por EH Verifica en conjunto con la herramienta Hive Moderation. “En una llamada Cossette López y Tommy Zambrano Cachurecos pactaron que tienen vínculos cercanos con las Fuerzas Armadas lo suficiente para orquestar una desastre electoral y un posible de golpe de estado”, dice textualmente una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 29 de octubre.

El Ministerio Público presentó el pasado miércoles 29 de octubre varias grabaciones en las que, supuestamente, participan tanto Cossette López como Tomás Zambrano. De acuerdo con la denuncia, los audios los vinculan con conversaciones orientadas a entorpecer las elecciones generales de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En las grabaciones se hacen referencias a presuntas licitaciones ya adjudicadas para el transporte de material electoral, así como a supuestos vínculos con miembros de las Fuerzas Armadas. Tanto López como Zambrano han rechazado la autenticidad de las grabaciones. La consejera del CNE calificó el material como “manipulado” y responsabilizó al consejero Marlon Ochoa y al fiscal general por cualquier eventualidad que ocurra en su contra. Por su parte, el diputado nacionalista afirmó que los audios fueron “clonados con inteligencia artificial” y retó a que se sometan a un peritaje internacional para comprobar su origen.

Es un deepfake