Honduras registra 55 accidentes y 3,600 licencias decomisadas

San Pedro Sula, Cortés

Una semana relativamente tranquila y sin mayores incidentes que lamentar reporta la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) durante el Feriado Morazánico en Honduras. Entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre de 2025, Conapremm informó sobre el fallecimiento de dos personas: un joven de 20 años por sumersión en San Francisco de Yojoa, Cortés, y otro de la misma edad en un accidente vial ocurrido en Yamaranguila, Intibucá.

Según el informe oficial, se registran 55 accidentes viales que dejaron 46 personas heridas, además de 27 colisiones, 18 choques, 10 volcamientos y seis incendios vehiculares. Conformado por al menos 10 instituciones, Conapremm brinda cobertura en distintos puntos del país. Hasta la fecha prestó servicio de traslado en ambulancia a 814 personas, atención prehospitalaria a 1,037 ciudadanos y asistencia hospitalaria a 3,046 personas. La institución también contabiliza 12 personas rescatadas, entre ellas dos en operaciones marítimas y seis en aéreas. La línea de emergencia 911 recibió 154 llamadas y se brindó asistencia a 42 vehículos en carretera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las fuerzas de seguridad realizaron más de 6,875 patrullajes terrestres, 277 en playas, 694 inspecciones preventivas y 386 patrullajes en balnearios. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aplicó 183 pruebas de alcoholemia a conductores, de las cuales 81 resultaron positivas, y decomisó 3,601 licencias por diversas faltas. En paralelo, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) efectuó 2,040 inspecciones. Las autoridades destacaron que las campañas de prevención han contribuido a reducir los accidentes y hechos lamentables en este feriado. Asimismo, reiteraron a los turistas la importancia de conducir a velocidades permitidas, no manejar bajo los efectos del alcohol y respetar las señales de tránsito.