Fátima Mena advierte que Libre busca controlar CNE y TJE con posible Comisión Permanente

La diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH), advirtió que la posible instalación de una comisión permanente por parte del Congreso Nacional el próximo 1 de noviembre podría representar un grave riesgo para la estabilidad institucional y el proceso electoral del país. “Uno de los principales riesgos es que la comisión permanente, al asumir el control, pueda hacer la declaratoria de elecciones en caso de que el Consejo Nacional Electoral no lo haya hecho dentro del tiempo que establece la Constitución”, señaló.

La legisladora advirtió que dicho órgano podría incluso asumir funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y explicó que el artículo 205, numeral 7, de la Constitución de la República otorga al Congreso la facultad de declarar los resultados de las elecciones generales si el CNE no cumple con ese procedimiento dentro del plazo de 30 días. En ese contexto, expresó su preocupación de que una comisión permanente, en caso de asumir atribuciones, pueda ejercer dicha función, lo que calificó como una amenaza directa a la independencia del órgano electoral.

Temor a una crisis institucional premeditada de Libre

Además, Mena alertó que el partido Libertad y Refundación (Libre) podría estar promoviendo una crisis institucional premeditada, con el propósito de permitir que los diputados que integren esa comisión asuman responsabilidades que no les corresponden. "Hemos analizado distintos escenarios y uno de los más graves es que los nueve diputados de Libre que integren la comisión utilicen esa situación para hacer la declaratoria de resultados. Por eso es vital evitar la instalación de la comisión permanente", aseguró. Asimismo, expresó su inquietud ante posibles maniobras políticas previas o posteriores al 30 de octubre: "Antes del 30, podrían autorizar endeudamientos, realizar cambios dentro de las Fuerzas Armadas, que actualmente no han sido aprobados, e incluso presentar denuncias contra autoridades electorales, consejeras o magistrados". También explicó que la misma comisión podría nombrar suplentes o declarar elecciones, lo cual sería un golpe directo a la integridad del proceso electoral. La parlamentaria señaló que la salida más viable y conforme a la Constitución sería ampliar el período de sesiones ordinarias, propuesta que será discutida en la convocatoria prevista para este martes a las 3:00 de la tarde. Según Mena, esta medida garantizaría que el Congreso siga operando con transparencia y representatividad, evitando la concentración del poder legislativo en un grupo reducido.