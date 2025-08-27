¿Se suma al PLH? Exvicecanciller Tony García se reúne con Nasralla

El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, se reunió en las últimas horas con el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, a quienes recibió en su casa después de casi cuatro años sin compartir un espacio personal.
“Me reuní con mi amigo Salvador y su esposa Iroshka en una cena que resultó ser un reencuentro muy agradable después de casi cuatro años sin tener el honor de recibirlos en mi casa”, expresó García en sus redes sociales.
El exfuncionario aseguró que le impresionó la visión del candidato presidencial, a quien describió como enfocado en temas de interés nacional.
“Me impresionó la visión de Salvador (Nasralla), profundamente enfocada en la inversión y la seguridad, y su sentido de urgencia por abordar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país”, subrayó el exvicecanciller.
Antonio García, exvicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, renunció a su cargo el pasado 11 de agosto tras desacuerdos con el Gobierno de Xiomara Castro por el respaldo expresado al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.