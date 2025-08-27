¿Se suma al PLH? Exvicecanciller Tony García se reúne con Nasralla

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exvicecanciller de Honduras, Antonio García, se reunió en las últimas horas con el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, a quienes recibió en su casa después de casi cuatro años sin compartir un espacio personal.

“Me reuní con mi amigo Salvador y su esposa Iroshka en una cena que resultó ser un reencuentro muy agradable después de casi cuatro años sin tener el honor de recibirlos en mi casa”, expresó García en sus redes sociales.