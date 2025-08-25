Audio en el que Nasralla le dice a Zambrano que no le cederá su candidatura a Nasry Asfura es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un audio en el que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, supuestamente le dijo a Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, que no le cederá su candidatura a Nasry “Tito” Asfura, candidato de ese mismo partido.

Sin embargo, se trata de un audio generado con inteligencia artificial (IA), según corroboró LA PRENSA Verifica.

"Ya le dije a Zambrano que no le dé mi candidatura por ese viejito que anda con las tablas en el lomo" se escucha en la grabación de una publicación de TikTok difundida el 24 de agosto de 2025.