En 17 días ya no recibirán solicitudes de extradición

Rebeca Ráquel , presidenta del Poder Judicial , dijo que de esa fecha en adelante no se recibirán más solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos.

El próximo 28 de febrero el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados quedará sin valor y efecto y no se podrán realizar más este tipo de procedimientos legales entre ambas naciones.

“Creo que en ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos, si ya no está vigente el Tratado de Extradición, pues obviamente ya no van a hacer ninguna solicitud de extradición, porque sabrán que ya no tiene ninguna vigencia”, declaró Ráquel.