¿Por qué Estados Unidos es el primer destino internacional de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry 'Tito' Asfura, presidente electo de Honduras, viajará el domingo a Estados Unidos, donde el próximo lunes será recibido por ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó este viernes a EFE una fuente cercana al líder político del conservador Partido Nacional.

El informante indicó además que Asfura, quien antes de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras recibió el apoyo del presidente Estados Unidos, Donald Trump, también se estaría reuniendo con funcionarios de Washington, pero que todavía no se conoce la agenda oficial, ni se puede precisar nombres.

Asfura indicó el jueves, tras una reunión con empresarios en San Pedro Sula, norte de Honduras, para hablar sobre inversiones y la creación de nuevos empleos, que tiene un viaje a Estados Unidos, pero dijo que todavía no se ha oficializado la agenda con quiénes se reunirá en Washington.