Embajador argentino cuestiona designación de Marlon Ochoa en sesión extraordinaria de la OEA

Tegucigalpa, Honduras

Durante su intervención, Cherniak señaló que Ochoa es “famoso por festejar ante un ataque vandálico a una embajada”, en referencia a una imagen ampliamente difundida en redes sociales. El diplomático sostuvo que la presencia del funcionario no contribuye a brindar confianza ni independencia en un debate orientado a salvaguardar la integridad del proceso electoral.

Carlos Bernardo Cherniak , embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionó este martes la decisión del Gobierno de Honduras de enviar al consejero Marlon Ochoa como representante en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada para analizar la situación institucional y garantizar la transparencia del proceso electoral hondureño.

El embajador también lamentó que, pese a la relevancia del momento, no se convocara a las máximas autoridades electorales hondureñas, como el Tribunal de Justicia Electoral o el Consejo Nacional Electoral, quienes —según dijo— habrían podido ofrecer información directa sobre la situación en el país.

Durante la exposición se enumeraron una serie de hechos que, según señaló, han sido verificados por autoridades electorales hondureñas y que motivaron la convocatoria del Consejo Permanente. Entre ellos mencionó:

La paralización deliberada del pleno del TJE por la negativa a sesionar de un magistrado y suplentes afines al partido de gobierno.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Declaraciones públicas que buscarían afectar la credibilidad del tribunal.

El ingreso irregular de agentes del Ministerio Público a instalaciones del TJE.

Presuntas situaciones de hostigamiento, vigilancia y presión hacia magistrados.

Acciones legales que podrían incidir en decisiones de carácter jurisdiccional.

A estos elementos se suma, según lo expuesto, una alteración del orden constitucional, reflejada en la prolongación del receso del Congreso Nacional, la creación de una comisión permanente que asumiría funciones indelegables del pleno legislativo, la vigencia extendida del estado de excepción en pleno periodo electoral y la expansión del rol de las Fuerzas Armadas más allá de los límites establecidos en la Constitución.

Los señalamientos provocaron preocupación entre varios países participantes, que coincidieron en la necesidad de dar seguimiento a la situación hondureña y garantizar que el proceso electoral avance en un contexto de orden, institucionalidad y respeto a la democracia.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por varios Estados miembros ante las recientes tensiones institucionales reportadas en Honduras, a pocos días de las elecciones generales.