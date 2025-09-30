Salvador Moncada resalta avances en la relación bilateral entre Honduras y China

China

El científico hondureño y actual embajador de Honduras en la República Popular China, Sir Salvador Moncada, destacó los progresos alcanzados en los vínculos entre ambas naciones a poco más de un año del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Moncada informó que el comercio con China se ha duplicado en este periodo, lo que ha permitido la apertura de mercados para diversos productos hondureños como el café, camarón libre de aranceles, langosta, medusa y pepino de mar.