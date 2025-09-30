  1. Inicio
Salvador Moncada resalta avances en la relación bilateral entre Honduras y China

El embajador hondureño en China informó que productos como café, camarón, langosta, medusa y pepino de mar ya tienen acceso al mercado asiático.

Sir Salvador Moncada, embajador de Honduras en China.
China

El científico hondureño y actual embajador de Honduras en la República Popular China, Sir Salvador Moncada, destacó los progresos alcanzados en los vínculos entre ambas naciones a poco más de un año del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Moncada informó que el comercio con China se ha duplicado en este periodo, lo que ha permitido la apertura de mercados para diversos productos hondureños como el café, camarón libre de aranceles, langosta, medusa y pepino de mar.

Asimismo, anunció la firma de un contrato para la exportación de tabaco en hoja hacia el gigante asiático, lo que amplía la lista de productos nacionales con acceso al mercado chino.

El embajador subrayó que, aunque los resultados en comercio son significativos, lo más trascendental es la posibilidad de atraer inversión china a Honduras.

“Lo más importante es generar oportunidades para que China invierta en el país, lo cual representa un gran potencial de desarrollo”, concluyó el diplomático hondureño.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

