La diputada hondureña Waleska Zelaya del Partido Nacional desmintió a través de un vídeo un audio que circula con su supuesta reacción por el resultado preliminar de las elecciones generales en Honduras.

En dicho audio se hace mención de manera peyorativamente a los ciudadanos que votaron contrario al actual partido de gobierno.

“Hago este vídeo para desmentir un audio en el que dicen que yo me estoy expresando en el mismo, es mentira, no soy yo, ni siquiera conozco a las personas que mencionan al final de ese audio. No sé ni siquiera a qué se refiere”.

Además lea: Nueva actualización del CNE mantiene a la cabeza a Xiomara Castro

“No me expresaría de esa forma sobre la voluntad del pueblo y por eso quiero que quede desvirtuado. Es completamente falso”, expresó la diputada.

De acuerdo con los informes proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados electorales para los candidatos a nivel presidencial se encuentran de la siguiente manera.

Xiomara Castro, del partido Libre, lidera los resultados y mantiene un porcentaje de 53.60% sobre un 33.88% de Nasry Asfura, del Partido Nacional, con más de 1.8 millones de votos procesados.