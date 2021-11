Partido Liberal gana cinco alcaldías en Atlántida

LA CEIBA. El actual diputado de Atlántida por el Partido Liberal Bader Dip se convirtió en el alcalde electo de la ciudad de La Ceiba, tras imponerse en las pasadas elecciones generales.

El joven empresario de las comunicaciones, superaba ayer a su más cercano perseguidor Mauricio Cálix del Partido Nacional, por 10,414 votos.

Bader Dip, nacido en La Ceiba, sucederá este 25 de enero al actual alcalde Jerry Sabio, también del Partido Liberal, quien buscaba la reelección, pero se quedó en las internas.

La propuesta de campaña de Bader es sanear las finanzas municipales. Aunque heredará una deuda municipal de más de mil millones de lempiras, por concepto de embargos y demandas.

‘’Este triunfo no es mío, sino de La Ceiba. Es de todas las personas que depositaron su confianza en este proyecto. Hay que unirnos a trabajar porque aquí no termina el proceso, sino que inicia el proceso de transformación de La Ceiba’’, apuntó Bader Dip, tras conocer que los sufragios lo favorecían. “Esto no es un proyecto político, sino un proyecto de ciudad y hay que trabajar con los regidores que salgan’’, agregó Dip.

En el resto de Atlántida, el Partido Liberal ganó cinco de las ocho alcaldías. En el municipio de Jutiapa se reeligió el actual alcalde Óscar Ayala, al igual que Arnoldo Chacón en Arizona y Edgardo Ramírez en Esparta y La Masica con Naun Turcio. Mientras que en San Francisco, Enrique Matute del Partido Libre, ganó su tercera reelección. El Partido Nacional obtuvo la alcaldía en Tela con Ricardo Cálix y con Mario Meléndez en El Porvenir, quien gobernará su cuarto periodo.

En tanto, en el departamento de Colón, se reeligieron, Héctor Mendoza de Trujillo, Adán Fúnez en Tocoa y Diler Hernández en Sonaguera, los tres por el Partido Libre. Noel Ruiz en Santa Fe, Wilmer Guzman en Iriona, Ramón Manaiza y Daniel Gabarrete en Balfate, todos del Partido Nacional. Mientras que en Olanchito, Yoro, ganó Juan Molina del Partido Nacional.