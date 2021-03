Conteo de votos en Honduras avanza entre críticas por demora de resultados

Tegucigalpa, Honduras.

Las autoridades electorales de Honduras continúan este jueves el recuento de votos de las elecciones primarias que celebraron el domingo tres partidos políticos, en medio de una oleada de críticas por la demora en la divulgación de los resultados.



"Confirmamos que el conteo de actas de las #Elecciones Primarias 2021 sigue avanzando sin contratiempos", indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras en Twitter.

Con 2,119 (9%) de las actas procesadas de un total de 23,880 hasta antes de las 12:00 de la medianoche de ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los primeros resultados que dan ventaja a Nasry Asfura en el Partido Nacional, Yani Rosenthal en el Partido Liberal y a Xiomara Castro en Libre.

Los resultados le conceden dentro del Partido Liberal, de un escrutinio preliminar de 64,795 sufragios válidos, 35,850 a Rosenthal (55%), 18,997 a Zelaya (29%) y 9,948 a Darío Banegas (15%). En el Partido Nacional, de 137,831 votos válidos, Asfura logra 101,573 (74%) y Mauricio Oliva, 36,258 (26%).



Mientras en el Partido Libre, de 34,536 votos válidos, a Castro le corresponden 26,228 sufragios (76%), Nelson Ávila 5,237 (15%), Carlos Eduardo Reina 1,663 (5%) y Wilfredo Méndez 1,408 (4%).

Los partidos políticos siguen a la espera de que se terminen de procesar todas las actas a lo interno del CNE.



En las elecciones primarias, previas a las generales del 28 de noviembre, participaron el gobernante Partido Nacional; Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, y Liberal.



La consejera electoral Rixi Moncada indicó a periodistas que la Ley Electoral no impone al ente "ninguna transmisión preliminar de resultados, ni admitir encuestas". Señaló que la Ley Electoral otorga al CNE hasta 30 días para hacer el escrutinio definitivo de los comicios y dar los resultados oficiales.

Incertidumbre

La tardanza de los resultados preliminares de los comicios ha creado incertidumbre entre diversos sectores sociales de Honduras. La presidente del CNE, Ana Paola Hall, dijo el martes que es "prohibido" que los dirigentes de partidos políticos participen en la apertura de las maletas y el escaneo de las actas electorales.

El Partido Nacional reclamó en la víspera al CNE "reglas claras y transparentes" en el escrutinio, porque "a ciegas" los entes políticos no pueden avalar el proceso que debe estar "totalmente descontaminado de dudas y desconfianza".

El Partido Nacional responsabilizó a las autoridades electorales por "las consecuencias de inestabilidad política y social" que pueda registrarse en el país por la demora de los resultados oficiales de los comicios.

Mayor observación

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) solicitó al CNE garantizar la observación del conteo de votos y actas de las elecciones, que le costaron al Estado entre 33 y 35 millones de dólares.



Además, que se permita la participación de representantes de los partidos políticos, sociedad civil, observadores internacionales y medios de comunicación, para que "no haya dudas de que los resultados sean la voluntad depositada por los electores en las urnas".



La CCIC indicó en un comunicado que "ve con preocupación" que el CNE "no brinde los resultados" de las elecciones, aunque destaca que apoya que "no se usen mecanismos que anteriormente fueron utilizados y generaron dudas" en el proceso.



El ente electoral debe efectuar procesos que le permitan dar "resultados oportunos y confiables" de los comicios e implementar correcciones para las elecciones generales, añadió la CCIC.



El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Francisco Herrera, calificó de "inaceptable" la demora del CNE, porque esto "solo genera inestabilidad política y social" en el país, que tiene unos 9.5 millones de habitantes, la mayoría pobres económicamente.