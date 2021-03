Con el 9% de las actas, lideran las elecciones primarias Asfura, Yani y Xiomara

TEGUCIGALPA.

Con 2,119 (9%) de las actas procesadas de un total de 23,880, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció anoche los primeros resultados que dan ventaja a Nasry Asfura en el Partido Nacional, Yani Rosenthal en el Partido Liberal y a Xiomara Castro en Libre.

Después de 76 horas de haber concluido las elecciones primarias de esos tres partidos, las autoridades del CNE a las 9:20 pm emitieron los primeros resultados desprendidos de 785 actas del Partido Liberal, 1,013 del Partido Nacional y 321 de Libre.

Los resultados le conceden dentro del Partido Liberal, de un escrutinio preliminar de 64,795 sufragios válidos, 35,850 a Rosenthal (55%), 18,997 a Zelaya (29%) y 9,948 a Darío Banegas (15%).

270,628 votos en el primer corte.Los primeros resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral no superan los 271,000 votos.

En el Partido Nacional, de 137,831 votos válidos, Asfura logra 101,573 (74%) y Mauricio Oliva, 36,258 (26%).

Mientras en el Partido Libre, de 34,536 votos válidos, a Castro le corresponden 26,228 sufragios (76%), Nelson Ávila 5,237 (15%), Carlos Eduardo Reina 1,663 (5%) y Wilfredo Méndez 1,408 (4%).

La extracción de las actas, escaneo y transmisión al centro de escrutinio las comenzó el CNE la noche del martes con las maletas de Comayagua y prosiguió con las de Francisco Morazán, Santa Bárbara e Islas de la Bahía,

Votos en blanco. En las primeras 2,119 actas, el Partido Nacional obtuvo el mayor porcentaje de votos en blanco (62%); los liberales 30% y Libre 8%.

Hasta anoche, en el centro de acopio ubicado en Infop, el CNE había recibido el 95% de las actas y espera para este día las de Atlántida y Colón para reunir el 100%.

Kelvin Aguirre, consejero del CNE, dijo anoche ante periodistas después de emitir el primer boletín de resultados que hay que recordar que “son 23,880 mesas electorales receptoras” y de esa cantidad esa institución ya tiene “más 9,000 actas que se han estado escrutando”.

Sin embargo, en el primer corte, contabilizado hasta las 8:00 pm, Aguirre explicó que “aquí estamos hablando de más de 2,000 actas”.

Al conocer los primeros resultados, Rosenthal expresó alegría frente a periodistas y llamó a los miembros de los movimientos opositores a la unión de cara a las elecciones generales de noviembre.

Las autoridades del CNE dijeron anoche que en la mañana de hoy emitirán el segundo informe. Fotos Andro Rodríguez, AFP

“Gracias liberales por votar por la unidad de nuestro partido. Es momento de hacerle frente a este gobierno que ha mantenido a Honduras hundida en corrupción y falta de oportunidades”, escribió anoche Yani en su cuenta de Twitter.

Mientras, Luis Zelaya manifestó su descontento contra el primer avance de resultados que lo dan como perdedor. No obstante, él no se considera derrotado porque aún falta el 91% de las actas.

Zelaya denunció anoche que el CNE no le permitió cotejar las actas que estaban escaneando con las copias que su movimiento tiene a pesar que desde el lunes le solicitó a ese órgano electoral “para que hubiera transparencia en el proceso”.

“Nos queda claro que aquí hay un guion, lo que también queda claro es que las proyecciones que se dieron en las encuestas a boca de urna no eran correctas, no era un 6%, era más del doble, según lo que está en los resultados del CNE. No nos dice de qué departamento es porque en las actas que hemos visto hay enormes irregularidades e inconsistencias”, dijo a medios de comunicación.

Además, publicó en su cuenta de Twitter: “Al parecer, encuestas de boca de urna no acertaron, la diferencia no fue del 6% sino de casi el doble... Qué conveniente que ni sumados con @dariobanegas superamos a quien el @CneHonduras quiere imponer de ganador. Sin transparencia, sin decir de qué departamento son esas actas”.

Aún falta el 91% de las actas .

Críticas

Antes de que los hondureños recibieran los primeros datos, la Iglesia católica y la Iglesia evangélica exhortaron al CNE a ejercer su función con ética y no “darle largas” al escrutinio final.

“No es un asunto de llamar a la calma a los distintos sectores, es llamar a la ética”, reaccionó Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal, luego de que las consejeras del CNE le pidieran calma a los ciudadanos.

El pasado martes, Ana Paola Hall, consejera presidente del CNE, y Rixi Moncada, consejera, pidieron calma y se defendieron con el argumento que la Ley Electoral les concede 30 días para dar los resultados oficiales.

“Las excusas es que tienen 30 días para presentar el informe final, pero en ninguna parte del mundo le van a estar dando tantas largas al asunto”, criticó López.

El pastor Alberto Solórzano, representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), expresó que “es una lástima que el CNE no haya afinado todos los detalles para el desarrollo de las elecciones internas y sumado a eso la tardanza para la entrega oficial de resultados”.

Para Solórzano, el CNE al no rendir los resultados la noche de las elecciones, ha provocado confrontaciones dentro de los partidos políticos y creado incertidumbre en una sociedad que cree que las autoridades de ese organismo están fraguando un fraude.

“Esperemos que se logren tomar las decisiones oportunas para salir de este momento con lecciones aprendidas que permitan mejorar de cara a las elecciones generales”, dijo Solórzano.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, advirtió que la falta de información provoca distanciamiento y resquebrajamiento dentro de los partidos políticos.

“Nuestra recomendación es agilizar el procesamiento de resultados y brindar estos a la población en forma rápida, esto traerá tranquilidad a los movimientos políticos y podrán resolver sus diferencias de forma correcta con base en el diálogo y la ley”, dijo por su parte Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).