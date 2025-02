Nasralla dice que apoyará al PL si no gana las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró que las elecciones primarias del próximo 9 de marzo podrían estar en riesgo de manipulación y afirmó que esta será su última participación en la contienda electoral si no resulta electo.

”Esta es la última vez que yo participo. Si no soy el candidato en marzo, ya no puedo participar más y voy a apoyar al Partido Liberal que me abrió las puertas”, expresó durante una entrevista en el programa Frente a Frente.