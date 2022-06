Edmundo Orellana denuncia boicot en presupuesto de la Secretaría de Transparencia

El ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana, mediante un comunicado denunció este miércoles un boicot en el presupuesto de esta institución estatal.

Puede leer: Discua: Caso presentado por la Uferco es “persecución política”

Según el escrito, “el Congreso Nacional, a instancia del Poder Ejecutivo, aprobó el presupuesto de la STLCC, pero las autoridades competentes aún no lo han habilitado (está congelado desde el 7 de abril, fecha de creación de esta Secretaría), pese a que todo lo que fue requerido para ello se cumplió oportunamente, impidiendo el cumplimiento de las obligaciones financieras (salarios de los empleados, pago a proveedores, servicios públicos y demás), por lo que es imposible financiar los costos de los servicios señalados”.

También: Partido Nacional califica a Libre como “la gran amenaza” para la democracia

Según la denuncia del funcionario, esta inexplicable falta de presupuesto ha provocado gravísimos problemas a la STLCC, además la violación de los derechos de los empleados al no acreditarles su pago.

“Por esta razón, la STLCC declara que los intentos por boicotearla no serán obstáculo para cumplir estas propuestas presidenciales, como no lo ha sido, para cumplir las metas institucionales en estos meses, la arbitraria inhabilitación del presupuesto, actos que no dudaremos en denunciar cuando ocurran” cita el documento.