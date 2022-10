Diputado de Libre: MP debe investigar entrega de viáticos en el Congreso

Tegucigalpa. Edgardo Castro, controversial diputado de Libre, la arremetió contra la directiva del Congreso Nacional, que preside Luis Redondo, y pidió al Ministerio Público investigar su gestión por falta de transparencia.

Castro ofreció declaraciones en el noticiero Hoy Mismo sobre la pretendida intención nuevamente de aprobar a la carrera la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El Congreso fue convocado el martes pasado, pero solo unos pocos diputados atendieron el llamado.

De acuerdo con el congresista de Libertad y Refundación, “no se podrá aprobar la ley del CNDS, nunca se podrá porque se ocupan 65 votos, a menos de que haya delincuentes en el Congreso que quieran hacer algo ilegal y que no está permitido en la ley”.

Castro, que es diputado de Cortés, instó a la Fiscalía a investigar el excesivo gasto del Congreso Nacional de Luis Redondo por concepto de viáticos a congresistas afines al oficialismo.

“Fíjese que a mí nunca me han dado un centavo, yo le pediría a la Fiscalía del Ministerio Público, a la oficina de Transparencia, que tanto habló el ex fiscal general de la república (Edmundo Orellana), que investiguen el Congreso. No sé cómo sale el dinero, si es una mafia, si es un grupo organizado, si es una organización ilícita que está dentro del Congreso que saca ese dinero, no se cómo lo sacan ni quiénes lo sacan”, manifestó al ser consultado.

Lamentó que algunos diputados de Libre antes cuestionaban el uso de carros blindados y guardaespaldas, y ahora que están en el poder actúan iguales. “Así como andaban los cachurecos antes, con carros blindados y con seguridad, Libre está haciendo lo mismo”, arremetió.