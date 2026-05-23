Deuda externa de Honduras se sitúa en 10.761,8 millones de dólares, según BCH

Tegucigalpa, Honduras

La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los 10.761.8 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año, lo que equivale al 26,5 % del producto interior bruto (PIB) del país, informó este sábado el Banco Central del país (BCH).

El servicio de la deuda pública externa en el primer trimestre de este año ascendió a 116,2 millones de dólares, de los cuales 67 millones se destinaron al pago de capital y 49,2 millones al pago de intereses y comisiones, de acuerdo al informe del Banco Central.

Por tipo de acreedor, el 69,9 % de la deuda (7.527,8 millones) corresponde a préstamos con organismos multilaterales; el 20,9 % (2.253,9 millones) a acreedores comerciales, y el 9,2 % (980,1 millones) a instituciones bilaterales.