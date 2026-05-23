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Esto dejó encuentro entre Tomás Zambrano y presidente del Congreso de El Salvador

Zambrano y la comitiva legislativa fueron recibidos por Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 09:30 -
  • Elvis Mendoza
Esto dejó encuentro entre Tomás Zambrano y presidente del Congreso de El Salvador

Tomás Zambrano y Ernesto Castro en el Congreso de El Salvador.

Fotografía: Congreso Nacional de Honduras
San Salvador, El Salvador.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, sostuvo ayer un encuentro bilateral en la capital salvadoreña con el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

“Hemos hablado de diferentes temas de interés de ambas naciones; primero fortalecer los lazos de hermandad entre Honduras y El Salvador entre ambas asambleas”, destacó Zambrano.

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El presidente del Legislativo hondureño, quien representa al departamento fronterizo de Valle, subrayó que el intercambio de buenas prácticas también abarcará áreas vitales como la salud pública, la inversión privada y el desarrollo del sector turístico regional.

La delegación hondureña mostró un especial interés en las innovaciones estructurales y normativas del país vecino.

El vicepresidente del Congreso Nacional, Jhosy Toscano, calificó la jornada como sumamente constructiva y adelantó el diseño de nuevos proyectos de ley basados en los marcos penales salvadoreños.

“Vamos con mucha información y con muchos proyectos de ley que vamos a estar presentando como junta directiva en favor de la seguridad del pueblo hondureño”, manifestó el diputado liberal.

Asimismo, las vicepresidentas Lissi Matute Cano y Tania Pinto resaltaron los notables avances de El Salvador como un referente en materia de prevención del delito.

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Durante la jornada, los parlamentarios hondureños, entre los que también figuraban el secretario Carlos Ledezma y los diputados Roy Cruz y Allan Padilla, realizaron un recorrido por el Salón Azul del Palacio Legislativo.

En el recinto, conocieron de primera mano el funcionamiento del sistema de votación digitalizado y los mecanismos de transparencia administrativa que optimizan el trabajo de los 60 escaños salvadoreños, herramientas que se proyecta replicar para modernizar el Congreso de Honduras.

Las autoridades de ambos países demostraron una sólida madurez política al dar por superado un reciente impase fronterizo relacionado con la gestión de material educativo, anteponiendo los históricos lazos de vecindad y el bienestar común por encima de cualquier coyuntura.

"Somos vecinos y vamos a trabajar de la mano por el interés de nuestros pueblos", concluyó Zambrano, quien cerró el productivo encuentro extendiendo una invitación formal a Ernesto Castro para realizar una próxima visita oficial a Tegucigalpa.


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Redacción web
Elvis Mendoza

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