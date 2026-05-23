Esto dejó encuentro entre Tomás Zambrano y presidente del Congreso de El Salvador

San Salvador, El Salvador.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, sostuvo ayer un encuentro bilateral en la capital salvadoreña con el titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. “Hemos hablado de diferentes temas de interés de ambas naciones; primero fortalecer los lazos de hermandad entre Honduras y El Salvador entre ambas asambleas”, destacó Zambrano.

El presidente del Legislativo hondureño, quien representa al departamento fronterizo de Valle, subrayó que el intercambio de buenas prácticas también abarcará áreas vitales como la salud pública, la inversión privada y el desarrollo del sector turístico regional. La delegación hondureña mostró un especial interés en las innovaciones estructurales y normativas del país vecino. El vicepresidente del Congreso Nacional, Jhosy Toscano, calificó la jornada como sumamente constructiva y adelantó el diseño de nuevos proyectos de ley basados en los marcos penales salvadoreños.

🙌🏻🏛️✅Cooperación Bilateral | El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el jefe de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, así como una comisión de diputados miembros de la Junta Directiva del pleno del Poder Legislativo sostuvieron este viernes un encuentro en la... pic.twitter.com/A8Sa0HUj01 — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) May 22, 2026

“Vamos con mucha información y con muchos proyectos de ley que vamos a estar presentando como junta directiva en favor de la seguridad del pueblo hondureño”, manifestó el diputado liberal. Asimismo, las vicepresidentas Lissi Matute Cano y Tania Pinto resaltaron los notables avances de El Salvador como un referente en materia de prevención del delito.