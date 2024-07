Barrida en el RNP de La Ceiba por supuesta corrupción

“Uno viene al Registro y adentro le dicen que no hay hay papel y vienen los tramitadores y le preguntan a uno que anda buscando y le dicen que ellos se lo consiguen y salen de adentro con el documento y hay que pagarle a ellos. Eso no es justo porque como es que para uno no hay y para los tramitadores si”, se quejó Karen Arteaga, una usuaria del Registro de La Ceiba.

“Si, se despidió al personal y a nosotros solo nos suspendieron. Las razones se las dijeron a cada uno en privado, pero el tema de los tramitadores ha sido tremendo y adentro tiene que haber alguien que los esté manteniendo para que ellos estén ahí. Estos despidos son más por supuestos actos de corrupción o pareciera política, aunque según las audiencias no comprobaron nada”, dijo Jorge Gonzales.

“En el tema de los libros perdidos, no fue que se perdieron, se los llevó la Fiscalía y la Atic como evidencia. Dí mi declaración me hicieron audiencia de descargo por unos papeles que no están en uso y que no se enviaron a Tegucigalpa. Fue por problemas administrativos más por eso me suspendieron”, agregó Gonzales.