Más informalidad laboral en el Distrito Central que en San Pedro Sula

Millones de trabajadores no tienen acceso a derechos laborales fundamentales como son prestaciones, acceso al seguro social, pensión o jubilación, incluyendo salarios justos y establecidos en la ley hondureña.

“Lamentablemente, las condiciones de climas de negocio en el país hacen tan difícil para las empresas registrarse y formalizarse; además muchas no tienen la capacidad para sostener los beneficios y el pago de impuestos correspondientes, por lo que terminan manteniéndose en el sector informal y con el mismo tipo o calidad de empleo”, cuestionó.

Herrera destacó que la informalidad tiene un impacto económico devastador en Honduras, ya que la falta de pago de tributos por parte de empresas y empleados debilita la recaudación fiscal. Señaló que el país pierde aproximadamente 50 mil millones de lempiras al año en impuestos no recaudados y criticó al gobierno por no tomar medidas para cobrar a quienes no pagan.