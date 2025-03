“Soy Sandra Isabel Reyes y Libre me inscribió sin mi consentimiento”

Choluteca, Honduras

“Soy Sandra Isabel Reyes Gonzales de la comunidad de Las Joyas para denunciar al partido Libre que me inscribió en las papeletas sin mi consentimiento”, así comienza el video de una señora que junto a su padre denuncian que aparecen en una papeleta y no lo sabían.

Reyes aseguró que desconocía que su imagen y nombre están siendo utilizados para las elecciones primarias del domingo 9 de marzo.

“El partido Libre me inscribió en unas papeletas sin mi consentimiento (...) Ruego que por favor me borren eso, si no voy a proceder más adelante con una demanda si no me borran de esas papeletas”, expresó la hondureña a través de un video con la intención de hacer eco en su denuncia.

Contó en el video que su padre Constantino, de 80 años de edad, ya no puede trabajar porque se encuentra inválido. “No pueden hacer esto con una persona de la tercera edad”, reprochó Sandra Isabel.