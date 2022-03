Declaran culpable a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo en repetición de juicio

Durante una larga lectura del fallo que empezó a las 9:00 am de este jueves como parte de la repetición del juicio oral y público, se declaró culpable a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo como “coautora de un delito de fraude continuado en perjuicio de la administración pública y de apropiación indebida continuada en perjuicio del patrimonio”, según la resolución del Tribunal de Sentencia.

El exsecretario privado Saúl Escobar fue declarado culpable por ocho delitos de fraude en concurso real, por la utilización de fondos del Despacho de la Primera Dama.

La jueza programó la individualización de la pena para el 28 de marzo a las 8:00 am. La pena para el delito de fraude oscila entre 12 y 16 años de reclusión, mientras que para la apropiación indebida es de 7 a 9 años.

Parte de las pruebas que respaldan el fallo están un dictamen del Ministerio Público sobre el mal uso de fondos, cheques emitidos a favor de un grupo de presuntos zapateros que solo se dedicaban a cobrar cheques y a cambio recibían pequeñas cantidades de dinero. De igual manera una lista de contratos, facturas, pericia de videos forenses y un vaciado telefónico.

Uno de los representantes del Ministerio Público solicitó le fueran revocadas las medidas sustitutivas a Rosa Elena de Lobo y a Saúl Escobar, las cuales gozaron durante el desarrollo del nuevo juicio oral y público.

Por su lado, uno de los abogados defensores recordó que “hay sentencias que dicen que la pena no debe ser requisito para cambiar o imponer una prisión preventiva”. Prosiguió diciendo que “vamos a respetar la sentencia, mi defendida no va a huir, pues ni cuando le dieron 58 años de cárcel lo hizo, peor ahora que es pena menor”.

El Tribunal decidió finalmente dictar prisión preventiva. Ambos fueron enviados a prisiones instaladas en Támara.

Los hechos probados durante este segundo juicio indican que los procesados, entre el año 2010 al 2014 habrían iniciado un proyecto denominado “Calzando y uniformando a la niñez hondureña”, de donde se hicieron falsas contrataciones con el objetivo de desviar los fondos que eran destinados para este proyecto.

Según lo indicado por el Tribunal de Sentencia, se firmaron contratos con ocho supuestos proveedores de zapatos, a quienes se les entregó cheques que suman más de 6 millones de lempiras por la entrega de material que nunca fue dado a los beneficiarios.

Para los togados se acreditó que la ex primera dama en fecha 22 de enero de 2015 retiró de la cuenta de su despacho 12 millones de lempiras, trasladándolos a una cuenta personal, con el cual se realizaron pagos personales, sin embargo, en fecha 6 de noviembre de 2015, mediante un cheque emitido a Casa Presidencial regresó 4 millones de lempiras, lo que estos últimos se restan del monto que el ente acusador le adjundicó como desviado.

La ex primera dama llegó antes de las 9:00 am a los tribunales, acompañada de su equipo de defensa y del expresidente (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa. En declaraciones recientes, la ex primera dama reiteró que es inocente de todo lo que se le acusa y que quedaría demostrado en el cierre del proceso.