Reacción de Juan Orlando Hernández el día que conoció de la voz de un juez su extradición

Este jueves se dio a conocer un video donde aparece el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández refiriéndose a la situación que enfrenta por el proceso de extradición a los Estados Unidos.

El video fue grabado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al parecer minutos antes de que conociese el fallo del juez natural acerca de la autorización para ser enviado ante la justicia estadounidense.

“Quiero agradecer a aquellos que han estado orando y me han acompañado en esta situación compleja, que han sido soporte para mi familia y para mí. Estamos a minutos de entrar a la parte final de la audiencia donde el juez dará a conocer algo que al parecer los medios de comunicación ya saben, pero que yo no sé”, comenzó diciendo el exgobernante.

“Ante cualquier decisión, sigo convencido que esto es producto de una venganza de quienes tenían al país de rodillas, a una Honduras sitiada. Decidí asumir el compromiso (de dirigir al país) y cada acción que impulsamos, cada pensamiento fue encaminado con toda la intención de traerle bienestar a Honduras y eso me enorgullece porque tenemos un país más seguro, salvamos vidas”, agregó Hernández.

Juan Orlando Hernández aseguró que sus abogados presentaron argumentos de mucho peso y dijo sorprenderlo que un auto acordado esté por encima de la Constitución de Honduras y de la normativa internacional. Afirmó también que Estados Unidos no ha enviado pruebas fehacientes y contundentes, subrayó seguidamente que “entre cielo y tierra no hay nada oculto y que tarde o temprano se conocerán los detalles”.

“Espero que los periodistas, estudiantes de Derecho y de otras profesiones estudien este caso, esto se debe ilustrar al mundo, también espero que analicen los hechos que provocaron esto”, apuntó.

Hernández Alvarado externó su orgullo sobre el equipo de abogados defensores por el trabajo hecho, al tiempo que aseveró no desearle a nadie lo que él y su familia están atravesando.

Recordó y lamentó todo lo que pasó el 15 de febrero, día de su captura, afuera de su lujosa vivienda en Tegucigalpa.

“Me di cuenta que hubo acciones que la Policía no tenía que haber realizado y se les pasó la mano, ojalá que no lo vuelvan a hacer con ningún otro hondureño. Lamento las limitaciones que tuve con acceso a llamadas telefónicas y el día que murió mi abuela tampoco pude consolar a mi madre, esas cosas no pueden ser”, concluyó.