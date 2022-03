$!Tres cargos de peso: Las acusaciones de EEUU contra Juan Orlando Hernández

De su lado, la ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García, ha dicho que él es víctima de una venganza orquestada y que nunca ha sido narcotraficante.

“Han empezado a decir una serie de mentiras y una serie de falsedades que estoy segura no van a poder probar aquí en nuestro país, pues sus testimonios no tienen la veracidad, no tienen las pruebas ni el soporte”, dijo recientemente.

Fue el pasado 16 de febrero cuando la justicia denegó un recurso que interpuso el expresidente para dejar la cárcel y aguardar bajo arresto domiciliario el proceso de extradición a Estados Unidos.

El pasado 14 de febrero Estados Unidos pidió a Honduras la captura y extradición del exgobernante, acusado de exportar 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde 2004. Inmediatamente la vivienda fue rodeada por unos 600 policías, al día siguiente, cuando abrió la puerta de su casa fue capturado, esposado con cadenas y trasladado a Los Cobras.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo anteriormente que Hernández había sido incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo que le suspendieron la visa. Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico.

El expresidente ha rechazado los cargos y los atribuye a venganza de capos que su gobierno extraditó y que sirvieron de testigos contra su hermano Juan Antonio Hernández, quien purga una cadena perpetua en Estados Unidos. Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41,240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.

El expresidente está acusado de tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, también se le acusa de “usar o portar armas de fuego (...) ametralladoras y dispositivos destructivos”.

