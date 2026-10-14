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Así se desarrolla el primer Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso

Congreso Móvil inicia en Danlí con proyectos de desarrollo para la zona oriental

Así se desarrolla el primer Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso

El Congreso Nacional trasladó este miércoles 14 de octubre sus actividades a Danlí, El Paraíso, para desarrollar el primer Congreso Móvil de la legislatura 2026-2030, una jornada enfocada en abordar proyectos de desarrollo para los municipios de la zona oriental de Honduras.

 Foto: Estalin Irías / LA PRENSA
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Redacción La Prensa
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