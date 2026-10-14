Así se desarrolla el primer Congreso Móvil en Danlí, El Paraíso

El Congreso Nacional trasladó este miércoles 14 de octubre sus actividades a Danlí, El Paraíso, para desarrollar el primer Congreso Móvil de la legislatura 2026-2030, una jornada enfocada en abordar proyectos de desarrollo para los municipios de la zona oriental de Honduras.
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