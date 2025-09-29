Ayudemos a Dana, la niña que sueña con vencer al lupus y volver a pintar

San Pedro Sula, Cortés

Dana no sueña con viajes ni vacaciones, sueña con volver a pintar. Mientras muchos planean dónde descansar o qué destino visitar, ella libra una batalla diaria por su vida en una cama de hospital. Su familia ya lo ha dado todo, pero el peso de la enfermedad es más fuerte que sus recursos. A Dana Abigail Rogel Pineda le brillan los ojos cada vez que habla de pinceles y colores. Su pasión es pintar, pero hoy los lienzos esperan: está confinada a una cama de hospital, luchando contra un diagnóstico implacable. Tiene lupus eritematoso sistémico, y la enfermedad ha golpeado con fuerza a su pequeño cuerpo de apenas 14 años: insuficiencia renal, convulsiones, sesiones de hemodiálisis y una montaña de pastillas que la han debilitado más que la misma adolescencia que apenas empezaba a vivir. Su familia, de recursos limitados, ha cargado sobre los hombros con lo que la enfermedad exige. Cada semana se van miles de lempiras en medicamentos, especialistas y las tres hemodiálisis que recibe Dana en el hospital Mario Catarino Rivas, donde, como cuenta su hermana Dulce, “todo se paga”.

El padre murió en 2018, y la madre dejó de trabajar para estar al lado de la niña. Ahora son Dulce, de 27 años, y José Manuel Pineda, su hermano menor de 24, quienes sostienen la casa y los tratamientos, aunque ya no pueden más. Atrás de ellos, una enorme familia unida en el amor y la fe, los respaldan, pero las exigencias económicas, por momentos los sobrepasan. "Ya llegamos a un punto en el que los gastos superan todas las posibilidades", confiesa Dulce. Han hecho actividades, rifas y abierto campañas en línea para costear parte del tratamiento, pero la enfermedad no da tregua.

El lupus no tiene cura, solo puede entrar en remisión, y mientras tanto ataca con ferocidad, dejando a Dana más frágil y a su familia al borde del agotamiento. A pesar de todo, la niña mantiene un deseo que repite con frecuencia: “quiero recuperar mi vida”. Esa vida que antes era escuela, amigos, cuadernos y dibujos llenos de color. Ahora, en medio de agujas y medicamentos, lo que más quiere es volver a tomar sus pinceles. Por eso su familia pide solidaridad. No solo para cubrir los costos médicos que los ahogan, sino para darle a Dana la oportunidad de seguir luchando y soñar con que un día podrá pintar otra vez, ya no desde la cama de hospital, sino desde la luz y los colores que tanto la inspiran.

El clamor en voz de su hermana

“Hola, mi nombre es Dulce Rogel y soy la hermana mayor de Dana Abigail Pineda, una niña de 14 años que vive en San Pedro Sula, Honduras. Hace un año y medio nuestra familia recibió la noticia más dura de nuestras vidas: Dana fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que puede atacar distintos órganos del cuerpo. El camino hasta llegar a este diagnóstico fue muy doloroso. Dana pasó meses con fiebres altas, llagas en la boca, fuertes dolores en los huesos, pérdida de apetito y hospitalizaciones continuas. Cuando finalmente supimos lo que tenía, ya había desarrollado complicaciones graves: nefritis lúpica (insuficiencia renal) y neurolupus. Hubo momentos en que Dana perdió la capacidad de hablar, caminar, comer y comprender lo que pasaba a su alrededor. Estuvo meses internada, usando pañal y sin reconocer a nadie. Gracias al tratamiento con ciclofosfamida (una especie de quimioterapia) y a la misericordia de Dios, poco a poco logró levantarse y recuperar fuerzas", expone Dulce.

Esperanza para Dana

Hoy, Dana sigue siendo una gran luchadora. "Toma alrededor de 10 medicamentos diarios para mantener la enfermedad bajo control. No tiene seguro médico y es atendida en el Hospital Público Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Aunque los médicos hacen lo que está en sus manos, la mayoría de medicamentos, exámenes y materiales para diálisis debemos pagarlos nosotros. Cada revisión médica cuesta entre 5,000 y 6,000 lempiras (debido a exámenes y medicinas que no existen en el hospital). Como la enfermedad está activa, requiere estudios casi semanales y la valoración de múltiples especialistas: nutrióloga, reumatólogo, nefrólogo, neurólogo, psiquiatra y oftalmólogo. En el hospital solo la ve el nefrólogo; las demás consultas debemos cubrirlas por aparte. Puede aportar directamente dando click en el siguiente enlace: Go Found Me para Dana