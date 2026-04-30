Cossette: “Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer”

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, cuestionó a su propio partido político al denunciar una falta de apoyo y comunicación interna, situación que calificó como un “abandono”.
Durante sus declaraciones, López afirmó que ningún miembro de su organización se ha comunicado con ella para conocer su situación personal. “Nadie de mi partido me ha llamado para preguntarme si tengo qué comer y si estoy bien”, expresó.
La funcionaria también criticó la ausencia de discusión interna sobre temas clave, como eventuales reformas electorales tras los comicios de 2025, y aseguró que no ha sido consultada sobre estos asuntos desde una perspectiva técnica ni realista.
Advirtió que la falta de diálogo limita la posibilidad de construir propuestas sólidas en materia electoral, en un contexto que, según indicó, requiere consensos y planificación institucional.
En sus declaraciones, López también se refirió al excandidato presidencial Salvador Nasralla, restando relevancia a sus comentarios recientes.
Señaló que en el pasado recibió ofrecimientos laborales de su parte, pero que actualmente sus opiniones no tienen importancia para ella.
Asimismo, lanzó críticas contra el exconsejero Marlon Ochoa, a quien calificó de “cobarde”, en medio de tensiones dentro del escenario político-electoral.