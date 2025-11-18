Corte de California decide este martes el futuro de los hondureños con TPS

Tegucigalpa, Honduras.

Una corte del Noveno Circuito de San Francisco desarrolla este martes 18 de noviembre una audiencia que podría definir de manera definitiva el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños que residen en Estados Unidos. Hasta ahora, se ha discutido únicamente la primera de las cuatro mociones que serán presentadas durante la sesión, en la que se analiza por qué debe otorgarse un periodo de gracia al TPS mientras se resuelve su continuidad.

Al mediodía se concedió un receso a los asistentes; sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozca nueva información sobre el proceso. El amparo migratorio del TPS venció el pasado 8 de septiembre, dejando en incertidumbre a al menos 55,000 hondureños que han vivido en Estados Unidos durante más de 25 años.

Migrantes piden clemencia

Grupos de migrantes han expresado su preocupación y han pedido “clemencia” al presidente estadounidense, Donald Trump, ante la terminación de la protección. “Le pedimos, por favor, que, ya que cerró las fronteras, a los que estamos acá adentro nos dé un estatus temporal. Se lo pedimos con clemencia, de corazón, que no olvide que nosotros hemos construido, hemos trabajado, hemos aportado”, señaló Iris Aguilar, hondureña residente en Miami. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los países beneficiados “han tenido mejoras notables” que permiten el retorno de sus ciudadanos y que, por lo tanto, ya “no cumplen los criterios para la designación del TPS”.

¿Qué pasa si se cancela o no el TPS?