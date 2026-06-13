A corazón abierto: El libro que revive el legado del misionero Jaime O’Leary en El Progreso

El Progreso

El libro A corazón abierto, del escritor español Alejandro Fernández, rescata la obra del misionero jesuita estadounidense Jaime O’Leary, que durante 42 años impulsó viviendas y proyectos educativos en El Progreso, donde se le recuerda como alguien cercano y atento a los más necesitados. "Este es un libro de memorias sobre Jaime O'Leary, un hermano jesuita que llegó al país desde San Luis, Misuri (EE.UU.), en 1959, y permaneció en Honduras por 42 años. En este tiempo la influencia de Jaime O'Leary sobre muchísima gente en la ciudad de El Progreso, especialmente, fue notable, cambiando la vida de miles de personas", subrayó Fernández. El escritor español llegó a Honduras en 1990 precisamente invitado por el misionero, que no era sacerdote, fallecido en el 2002.

Sabía escuchar a la gente

O'Leary marcó la vida de muchos hondureños, tanto en su faceta de constructor de viviendas para gente humilde y sin techo como de educador. El jesuita impulsó proyectos educativos que fueron una alternativa para miles de jóvenes que no tenían una educación sólida y aprendieron "un oficio con calidad, con reconocimiento y con honestidad que les permitió abrirse camino en la vida", explicó el autor. Fernández fue muy cercano a O'Leary quien en 1990 lo invitó para que trabajara con él como voluntario en el Instituto Técnico Loyola (Intelo), en el que impartió clases de español durante cuatro años. "Trabajé durante año y medio con él y, sobre todo, pude ver el tipo de relación que él establecía con la gente, que era una relación muy singular porque era una persona que sabía escuchar y estaba atento a las necesidades" de los demás, enfatizó el escritor español, quien, al igual que O'Leary, se terminó quedando en El Progreso. A su amigo, de origen irlandés, Fernández lo recuerda como un hombre que siempre andaba "buscando cómo poder colaborar con las personas necesitadas".

Sigue siendo muy cercano a El Progreso