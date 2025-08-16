Copeco anuncia lluvias este sábado en varias zonas de Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dio a conocer cuáles serán las condiciones meteorológicas que predominarán este sábado 16 de agosto de 2025 en Honduras. La entidad de previsión indicó que la convergencia de humedad y viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico provocará lluvias y chubascos débiles a moderados.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y afectarán al suroccidente, sur y zonas del centro de Honduras, informó Copeco. En el norte y oriente del país también se prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, ocasionados por el transporte de humedad desde el mar Caribe. Persiste la presencia de polvo del Sahara sobre el territorio nacional, aunque en concentraciones inferiores a 35 microgramos por metro cúbico, por lo que se mantiene en niveles considerados bajos.