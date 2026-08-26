Congreso hondureño firma acuerdo con ParlAmericas para fortalecer transparencia abierto

​​​​Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional dio un paso firme en su proceso de modernización institucional tras suscribir este miércoles un convenio internacional orientado a consolidar la rendición de cuentas, la ética pública y el acceso ciudadano a la función parlamentaria.

La iniciativa contempla la implementación de estándares hemisféricos en la gestión legislativa mediante la cooperación técnica, la transferencia de metodologías avanzadas y la incorporación de mejores prácticas regionales.​ La alianza estratégica busca robustecer los mecanismos de fiscalización interna y apertura democrática a través del intercambio continuo de herramientas operativas con congresos de todo el continente.

Con esta determinación, el Poder Legislativo apunta a elevar sus niveles de legitimidad institucional y a afianzar un modelo de gestión enfocado en el escrutinio público y la participación activa de los sectores sociales.

"Este convenio que firmamos con ParlAmericas no es más que fortalecer la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, el parlamento abierto y la cercanía con la población", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​Desde la titularidad del Poder Legislativo se enfatizó que el instrumento internacional complementa las disposiciones adoptadas desde el pasado 26 de mayo, fecha en que la cámara fue declarada oficialmente como Parlamento Abierto.

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Entre las ejecutorias puestas en marcha destacan las auditorías concurrentes a cargo del Tribunal Superior de Cuentas, la veeduría de organizaciones sociales y la digitalización de la actividad parlamentaria para la consulta pública.​ "Este Congreso no solo tiene que ser de puertas abiertas, tenemos que aprender a escuchar a la gente", afirmó el titular del Legislativo.

​Asimismo, las autoridades del hemiciclo adelantaron que el plan de modernización contempla la descentralización de la labor legislativa mediante la apertura de oficinas regionales y la realización periódica de Congresos Móviles.

Dichos espacios territoriales tienen como propósito recabar de manera directa las solicitudes presupuestarias y normativas de las diversas comunidades del territorio nacional.​ "La firma de esta declaración permitirá conocer modelos implementados en otros parlamentos y avanzar en áreas como transparencia, ética, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación legislativa", manifestó Zambrano.

​Por su parte, la delegación internacional del organismo interparlamentario reafirmó su disposición de aportar asistencia técnica de alto nivel para consolidar el sistema democrático interno.

Representantes del organismo continental remarcaron que el acuerdo integra a la representación hondureña a un espacio regional enfocado en el intercambio multilateral de reformas institucionales.