Congreso hondureño firma acuerdo con ParlAmericas para fortalecer transparencia abierto

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional dio un paso firme en su proceso de modernización institucional tras suscribir este miércoles un convenio internacional orientado a consolidar la rendición de cuentas, la ética pública y el acceso ciudadano a la función parlamentaria.
La iniciativa contempla la implementación de estándares hemisféricos en la gestión legislativa mediante la cooperación técnica, la transferencia de metodologías avanzadas y la incorporación de mejores prácticas regionales. La alianza estratégica busca robustecer los mecanismos de fiscalización interna y apertura democrática a través del intercambio continuo de herramientas operativas con congresos de todo el continente.
Con esta determinación, el Poder Legislativo apunta a elevar sus niveles de legitimidad institucional y a afianzar un modelo de gestión enfocado en el escrutinio público y la participación activa de los sectores sociales.
"Este convenio que firmamos con ParlAmericas no es más que fortalecer la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, el parlamento abierto y la cercanía con la población", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Desde la titularidad del Poder Legislativo se enfatizó que el instrumento internacional complementa las disposiciones adoptadas desde el pasado 26 de mayo, fecha en que la cámara fue declarada oficialmente como Parlamento Abierto.
Entre las ejecutorias puestas en marcha destacan las auditorías concurrentes a cargo del Tribunal Superior de Cuentas, la veeduría de organizaciones sociales y la digitalización de la actividad parlamentaria para la consulta pública. "Este Congreso no solo tiene que ser de puertas abiertas, tenemos que aprender a escuchar a la gente", afirmó el titular del Legislativo.
Asimismo, las autoridades del hemiciclo adelantaron que el plan de modernización contempla la descentralización de la labor legislativa mediante la apertura de oficinas regionales y la realización periódica de Congresos Móviles.
Dichos espacios territoriales tienen como propósito recabar de manera directa las solicitudes presupuestarias y normativas de las diversas comunidades del territorio nacional. "La firma de esta declaración permitirá conocer modelos implementados en otros parlamentos y avanzar en áreas como transparencia, ética, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación legislativa", manifestó Zambrano.
Por su parte, la delegación internacional del organismo interparlamentario reafirmó su disposición de aportar asistencia técnica de alto nivel para consolidar el sistema democrático interno.
Representantes del organismo continental remarcaron que el acuerdo integra a la representación hondureña a un espacio regional enfocado en el intercambio multilateral de reformas institucionales.
ParlAmericas
"Este documento significa fortalecer la presencia del Congreso Nacional de Honduras en el diálogo parlamentario hemisférico", señaló Iván Flores García, presidente de ParlAmericas.
El organismo hemisférico puso a disposición de la cámara legislativa la transferencia de capacidades técnicas desarrolladas por redes parlamentarias del continente y la asesoría especializada de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.
La cooperación bilateral facilitará la actualización de los reglamentos internos, la innovación tecnológica de las comisiones y la capacitación del personal administrativo.
"Ponemos a disposición del Congreso Nacional herramientas y conocimientos de ParlAmericas y de instituciones regionales para el fortalecimiento legislativo", indicó Flores García. Entretanto, representantes de las plataformas de sociedad civil reaccionaron favorablemente ante la suscripción del convenio, señalando que el acompañamiento internacional debe traducirse en resultados concretos para la auditoría social. La dirigencia del sector privado y social instó al Legislativo a definir indicadores técnicos para evaluar el impacto de las reformas implementadas.
"La firma de este convenio con ParlAmericas es una iniciativa sumamente valiosa que celebramos, pues sabemos que su experiencia regional aportará metodologías de altos estándares internacionales para el fortalecimiento de nuestra democracia", manifestó Melissa Elvir, directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh). La vocera de las organizaciones no gubernamentales aclaró que el trabajo conjunto con el Poder Legislativo pretende ser una contribución técnica independiente para garantizar que las demandadas reformas en materia de transparencia gocen de continuidad y sostenibilidad en el tiempo.
"No buscamos sustituir las atribuciones de este Congreso Nacional, sino fortalecerlo, porque cuando las instituciones escuchan y la ciudadanía participa de forma efectiva, se dignifica el Poder Legislativo y se consolida la democracia", sostuvo la directiva.
La dirigencia de la sociedad civil reiteró que mantendrá un monitoreo sistemático sobre los compromisos asumidos en el marco de la cooperación internacional. Las autoridades parlamentarias puntualizaron que las mesas de trabajo técnico iniciarán sus labores de forma inmediata.
"La sociedad civil está dispuesta a contribuir desde una participación independiente y responsable, pero es necesario que el proceso cuente con mecanismos de seguimiento", aseguró Elvir.