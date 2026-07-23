Congreso aplicará deducción salarial a 12 diputados de Libre, liberales y nacionalistas

Tegucigalpa, Honduras

La secretaría del Congreso Nacional anunció la aplicación de sanciones económicas mediante la deducción de un día de salario unos doce diputados propietarios y suplentes de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional que no se presentaron a la sesión parlamentaria celebrada este jueves 23 de julio.

​La medida fue confirmada por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, quien precisó que el descuento aplicará a aquellos congresistas que no se encontraban en sus respectivas curules durante la jornada y que no presentaron la debida justificación de su inasistencia ante la directiva.

​"No solamente se le va a deducir el salario al propietario, sino que al suplente también, porque si no está el propietario tiene que estar el suplente y viceversa", explicó Ledezma al referirse al mecanismo administrativo que busca garantizar la presencia y el quórum de las bancadas durante las deliberaciones del pleno.

​Entre los legisladores afectados por el descuento figuran los diputados del partido Libre: Rafael Sarmiento, Óscar Montoya y Dunia Jiménez; mientras que en la bancada del Partido Liberal se sancionará a Ricardo Elencoff, Fani Santos, Marco Rodríguez, Sandra Coleman y Leonor Guerra.

​Por parte de la bancada del Partido Nacional, la nómina de ausentes está integrada por Sara Zavala, Daisy Andonie y Adrián Martínez.