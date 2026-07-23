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Congreso aplicará deducción salarial a 12 diputados de Libre, liberales y nacionalistas

El Congreso Nacional sancionará con la deducción de un día de salario a 12 diputados de Libre, Liberal y Nacional que no asistieron a la sesión del jueves sin presentar justificación

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 15:41 -
  • Elvis Guzmán
Congreso aplicará deducción salarial a 12 diputados de Libre, liberales y nacionalistas

El Congreso Nacional aplicará descuentos salariales a diputados ausentes que no justificaron su inasistencia a la sesión parlamentaria.
Tegucigalpa, Honduras

La secretaría del Congreso Nacional anunció la aplicación de sanciones económicas mediante la deducción de un día de salario unos doce diputados propietarios y suplentes de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional que no se presentaron a la sesión parlamentaria celebrada este jueves 23 de julio.

​La medida fue confirmada por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, quien precisó que el descuento aplicará a aquellos congresistas que no se encontraban en sus respectivas curules durante la jornada y que no presentaron la debida justificación de su inasistencia ante la directiva.

​"No solamente se le va a deducir el salario al propietario, sino que al suplente también, porque si no está el propietario tiene que estar el suplente y viceversa", explicó Ledezma al referirse al mecanismo administrativo que busca garantizar la presencia y el quórum de las bancadas durante las deliberaciones del pleno.

​Entre los legisladores afectados por el descuento figuran los diputados del partido Libre: Rafael Sarmiento, Óscar Montoya y Dunia Jiménez; mientras que en la bancada del Partido Liberal se sancionará a Ricardo Elencoff, Fani Santos, Marco Rodríguez, Sandra Coleman y Leonor Guerra.

​Por parte de la bancada del Partido Nacional, la nómina de ausentes está integrada por Sara Zavala, Daisy Andonie y Adrián Martínez.

Deducciones salariales

El secretario del Congreso aclaró que los diputados nacionalistas Mario Pérez y Alberto Chedrani sí remitieron justificativo formal para excusarse de la sesión, en tanto que la diputada Scherly Arriaga permanece bajo incapacidad médica.

​Las deducciones salariales ejecutadas por la junta directiva se aplican en cumplimiento estricto del paquete de reformas introducidas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, normativas orientadas a fiscalizar la asistencia, fortalecer la disciplina parlamentaria y agilizar el trabajo dentro del hemiciclo.

​Asimismo, las disposiciones reglamentarias contemplan que los fondos retenidos por concepto de inasistencias o faltas de los congresistas no permanezcan en las arcas administrativas del Congreso Nacional, sino que sean canalizados hacia proyectos de infraestructura en centros educativos o instalaciones del sistema de salud pública.

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Redacción web
Elvis Guzmán

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