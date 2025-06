“No son diez familias, son más las que generan empleo”: Cohep responde a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reaccionó este jueves a las declaraciones de Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), quien afirmó en el programa Frente a Frente que “diez familias” han perpetuado la pobreza en el país durante los últimos cuarenta años.

“Creo que los 10 millones de hondureños ya no aguantamos, después de 40 años de estar siendo golpeados por estas diez familias. No se trata de si el discurso pega o no electoralmente. Se trata de que hay un sistema, un modelo, un poder fáctico en este país que ha impedido el desarrollo, pese a las riquezas que posee”, expresó Moncada.