Vaguada dejará más lluvia este sábado en zonas de Honduras

Las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad en las zonas occidental y central, donde se prevén lluvias moderadas a fuertes. En otras regiones también podrían registrarse chubascos dispersos debido a la presencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

San Pedro Sula. Los hondureños deberán estar pendientes de las condiciones del tiempo este sábado, ya que se esperan lluvias en zonas del país, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas, según el pronóstico de Víctor Ortega.

A este fenómeno se sumará una onda tropical que ingresaría por el oriente durante la tarde, lo que aumentaría la posibilidad de lluvias en esa parte del país.

En cuanto a las temperaturas, el sur tendrá el ambiente más cálido, con máximas de hasta 33 grados Celsius. En el norte y el oriente se esperan 32 grados, mientras que en las Islas de la Bahía el termómetro podría alcanzar los 31 grados.

Para la región central se pronostican temperaturas de entre 21 y 30 grados, y en el Distrito Central la máxima será de 29 grados, con una mínima de 20. En el occidente se espera un clima más fresco, con registros que oscilarán entre los 16 y 29 grados Celsius.