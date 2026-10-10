Así disfrutan los hondureños las bellas playas de Puerto Cortés durante el Feriado Morazánico

Bajo un cálido sol, decenas de hondureños llegaron a la playa de la Coca-Cola, en Puerto Cortés, para disfrutar de las vacaciones de la Semana Morazánica, uno de los feriados más esperados del año.
Desde tempranas horas, el ambiente comenzó a llenarse de alegría. Familias, grupos de amigos y parejas aprovecharon el buen tiempo para escapar de la rutina y compartir un día de descanso frente al mar.
Las mujeres lucieron sus bikinis y trajes de baño, mientras caminaban por la orilla o se acomodaban bajo el sol para disfrutar de la brisa y del mar.
Entre castillos, juegos y carreras junto a la orilla, los niños disfrutaron de la libertad de jugar mientras sus padres permanecían atentos.
Algunas familias llegaron acompañadas de sus perros, que recorrieron la playa junto a sus dueños y disfrutaron del paseo.
Los bañistas se refrescaron con las olas, nadaron cerca de la orilla y aprovecharon las altas temperaturas para permanecer durante largos ratos en el mar.
A pocos metros de la playa, las lanchas ofrecieron otra alternativa para quienes buscaban una experiencia distinta.
Entre gritos de emoción y sonrisas, los turistas buscaron opciones para agregar una dosis de adrenalina a sus vacaciones.
La banana acuática fue una de las atracciones que más llamó la atención de los visitantes.
Los visitantes se animaron a subir al sofá acuático, mientras una lancha los desplazaba sobre el mar.
En la arena, mientras tanto, el ambiente transcurrió entre conversaciones, fotografías y pequeños descansos bajo el sol.
Niños jugando en la arena balo el radiante sol de la playa de la Coca-Cola, en Puerto Cortés.
Para algunos, las vacaciones significaron pasar tiempo en familia; para otros, reunirse con amigos o vivir nuevas experiencias sobre el agua.
La playa de la Coca-Cola estuvo resguardada por miembros de la Fuerza Naval y un equipo de salvavidas.