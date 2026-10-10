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Así disfrutan los hondureños las bellas playas de Puerto Cortés durante el Feriado Morazánico

Descubre cómo se vive la Semana Morazánica en la playa de la Coca-Cola, en Puerto Cortés, entre sol, familias, lanchas, atracciones acuáticas y mascotas

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 08:53 -
  • Aneth Flores
Así disfrutan los hondureños las bellas playas de Puerto Cortés durante el Feriado Morazánico
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Bajo un cálido sol, decenas de hondureños llegaron a la playa de la Coca-Cola, en Puerto Cortés, para disfrutar de las vacaciones de la Semana Morazánica, uno de los feriados más esperados del año.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
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Desde tempranas horas, el ambiente comenzó a llenarse de alegría. Familias, grupos de amigos y parejas aprovecharon el buen tiempo para escapar de la rutina y compartir un día de descanso frente al mar.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
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Las mujeres lucieron sus bikinis y trajes de baño, mientras caminaban por la orilla o se acomodaban bajo el sol para disfrutar de la brisa y del mar.

 Foto: Neptalí Romero / LA PRENSA
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Entre castillos, juegos y carreras junto a la orilla, los niños disfrutaron de la libertad de jugar mientras sus padres permanecían atentos.

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Algunas familias llegaron acompañadas de sus perros, que recorrieron la playa junto a sus dueños y disfrutaron del paseo.

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Los bañistas se refrescaron con las olas, nadaron cerca de la orilla y aprovecharon las altas temperaturas para permanecer durante largos ratos en el mar.

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A pocos metros de la playa, las lanchas ofrecieron otra alternativa para quienes buscaban una experiencia distinta.

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Entre gritos de emoción y sonrisas, los turistas buscaron opciones para agregar una dosis de adrenalina a sus vacaciones.

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La banana acuática fue una de las atracciones que más llamó la atención de los visitantes.

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Los visitantes se animaron a subir al sofá acuático, mientras una lancha los desplazaba sobre el mar.

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En la arena, mientras tanto, el ambiente transcurrió entre conversaciones, fotografías y pequeños descansos bajo el sol.

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Niños jugando en la arena balo el radiante sol de la playa de la Coca-Cola, en Puerto Cortés.

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Para algunos, las vacaciones significaron pasar tiempo en familia; para otros, reunirse con amigos o vivir nuevas experiencias sobre el agua.

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La playa de la Coca-Cola estuvo resguardada por miembros de la Fuerza Naval y un equipo de salvavidas.

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