Zonas donde habrá lluvias este miércoles 20 de agosto en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 20 de agosto de 2025 se esperan lluvias y chubascos en gran parte de Honduras.
Según el pronóstico, la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico, sumada a la influencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generarán las precipitaciones.
Las lluvias se presentarían principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, con intensidad de débil a moderada.
Las regiones más afectadas serán el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país, donde se prevé mayor acumulado de agua.
Mientras tanto, en el noroccidente podrían registrarse lluvias dispersas y de corta duración.
Copeco llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.
Las autoridades recordaron que agosto es un mes con alta incidencia de lluvias en el territorio nacional debido a la influencia de sistemas atmosféricos en la región.