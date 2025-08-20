  1. Inicio
Zonas donde habrá lluvias este miércoles 20 de agosto en Honduras

La convergencia de humedad del Pacífico y una vaguada en niveles medios generarán lluvias de débiles a moderadas.

Las lluvias afectarán, principalmente, en horas de la tarde y noche de este miércoles, según el pronóstico de Copeco.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este miércoles 20 de agosto de 2025 se esperan lluvias y chubascos en gran parte de Honduras.

Según el pronóstico, la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico, sumada a la influencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generarán las precipitaciones.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras

Las lluvias se presentarían principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, con intensidad de débil a moderada.

Las regiones más afectadas serán el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país, donde se prevé mayor acumulado de agua.

Mientras tanto, en el noroccidente podrían registrarse lluvias dispersas y de corta duración.

Copeco llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Las autoridades recordaron que agosto es un mes con alta incidencia de lluvias en el territorio nacional debido a la influencia de sistemas atmosféricos en la región.

