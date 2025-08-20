Zonas donde habrá lluvias este miércoles 20 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Según el pronóstico, la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico , sumada a la influencia de una vaguada en niveles medios de la atmósfera, generarán las precipitaciones.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este miércoles 20 de agosto de 2025 se esperan lluvias y chubascos en gran parte de Honduras .

Las lluvias se presentarían principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, con intensidad de débil a moderada.

Las regiones más afectadas serán el suroccidente, centro, sur, oriente y nororiente del país, donde se prevé mayor acumulado de agua.

Mientras tanto, en el noroccidente podrían registrarse lluvias dispersas y de corta duración.

Copeco llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Las autoridades recordaron que agosto es un mes con alta incidencia de lluvias en el territorio nacional debido a la influencia de sistemas atmosféricos en la región.