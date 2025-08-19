  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras

La Enee efectuará trabajos de mantenimiento en varias zonas del país. Los cortes de energía eléctrica se extenderán por más de seis horas.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
1 de 10

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán luz este miércoles 20 de agosto de 2025 en Honduras.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
2 de 10

La Enee detalló que las interrupciones de energía se prolongarán por más de seis horas en varios sectores del país.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
3 de 10

Cuadrillas de la estatal efectuarán trabajos de mantenimiento con la finalidad de mejorar la red eléctrica nacional.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
4 de 10

Choluteca, Choluteca: 8:00 am - 2:00 pm.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
5 de 10

Juticalpa, Olancho: 8:00 am - 2:00 pm.
Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
6 de 10

Distrito Central, Francisco Morazán: 8:00 am - 4:00 pm.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
7 de 10

Santa Bárbara (Santa Bárbara) y Villanueva (Cortés): 8:30 am - 2:30 pm.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
8 de 10

Baracoa, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
9 de 10

Santa Cruz de Yojoa, Cortés: 7:00 am - 4:00 pm.

Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras
10 de 10

La Ceiba, Atlántida: 9:00 am - 4:00 pm.

Cargar más fotos