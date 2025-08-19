Estos sectores no tendrán luz este miércoles 20 de agosto en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán luz este miércoles 20 de agosto de 2025 en Honduras.
La Enee detalló que las interrupciones de energía se prolongarán por más de seis horas en varios sectores del país.
Cuadrillas de la estatal efectuarán trabajos de mantenimiento con la finalidad de mejorar la red eléctrica nacional.
Choluteca, Choluteca: 8:00 am - 2:00 pm.
Juticalpa, Olancho: 8:00 am - 2:00 pm.
Distrito Central, Francisco Morazán: 8:00 am - 4:00 pm.
Santa Bárbara (Santa Bárbara) y Villanueva (Cortés): 8:30 am - 2:30 pm.
Baracoa, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.
Santa Cruz de Yojoa, Cortés: 7:00 am - 4:00 pm.
La Ceiba, Atlántida: 9:00 am - 4:00 pm.