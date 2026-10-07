Pronostican lluvias para este miércoles en zonas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Honduras tendrá este miércoles una jornada que comenzará con condiciones mayormente secas en buena parte del territorio, aunque el ingreso de humedad favorecerá un aumento de las precipitaciones durante la tarde y la noche, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). El pronóstico establece que la interacción de los vientos y la humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe provocará mayor nubosidad, acompañada de lluvias y chubascos entre débiles y moderados, algunos con actividad eléctrica.

Los mayores acumulados se esperan en sectores de las regiones occidental, sur y parte del centro del país, mientras que en el resto del territorio las precipitaciones serían de menor intensidad. Intibucá registraría los acumulados más elevados, con hasta 50 milímetros de lluvia. Le siguen Choluteca y Santa Bárbara, con estimaciones de 40 milímetros cada uno, mientras que en Copán, Lempira y Ocotepeque podrían alcanzarse acumulados de alrededor de 30 milímetros. En contraste, Islas de la Bahía será el único departamento donde no se prevén precipitaciones. En ese sector se mantendrán condiciones soleadas y la temperatura podría llegar hasta los 31 grados Celsius. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Condiciones mayormente secas por la mañana, sin embargo, por la tarde la convergencia de viento y humedad proveniente del océano Pacífico y mar Caribe, generará incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica. https://t.co/0dLdEymXoE — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 7, 2026

El ambiente cálido predominará en varias zonas del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en el Valle de Sula y Choluteca, mientras que en Cortés también se esperan registros de hasta 34 grados. En Atlántida, Colón, Olancho y Santa Bárbara, las máximas rondarán los 32 grados.