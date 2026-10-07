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Pronostican lluvias para este miércoles en zonas de Honduras

El pronóstico establece que la interacción de los vientos y la humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe provocará mayor nubosidad, acompañada de lluvias y chubascos

Pronostican lluvias para este miércoles en zonas de Honduras

Fotografía referencial muestra a cuatro personas durante un día lluvioso.

Fotografía: Pixabay

Tegucigalpa, Honduras. Honduras tendrá este miércoles una jornada que comenzará con condiciones mayormente secas en buena parte del territorio, aunque el ingreso de humedad favorecerá un aumento de las precipitaciones durante la tarde y la noche, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El pronóstico establece que la interacción de los vientos y la humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe provocará mayor nubosidad, acompañada de lluvias y chubascos entre débiles y moderados, algunos con actividad eléctrica.

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Los mayores acumulados se esperan en sectores de las regiones occidental, sur y parte del centro del país, mientras que en el resto del territorio las precipitaciones serían de menor intensidad.

Intibucá registraría los acumulados más elevados, con hasta 50 milímetros de lluvia. Le siguen Choluteca y Santa Bárbara, con estimaciones de 40 milímetros cada uno, mientras que en Copán, Lempira y Ocotepeque podrían alcanzarse acumulados de alrededor de 30 milímetros.

En contraste, Islas de la Bahía será el único departamento donde no se prevén precipitaciones. En ese sector se mantendrán condiciones soleadas y la temperatura podría llegar hasta los 31 grados Celsius.

El ambiente cálido predominará en varias zonas del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en el Valle de Sula y Choluteca, mientras que en Cortés también se esperan registros de hasta 34 grados. En Atlántida, Colón, Olancho y Santa Bárbara, las máximas rondarán los 32 grados.

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Durante las primeras horas del día se registrarán los valores más frescos en las zonas montañosas. Intibucá tendrá la temperatura mínima más baja, con 15 grados Celsius, seguida de Lempira con 18 grados. En Copán, El Paraíso, Ocotepeque y Francisco Morazán se prevén mínimas de 19 grados.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje permanecerá dentro de los niveles normales, con alturas de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. La fase lunar corresponde al cuarto menguante; el amanecer se registró a las 5:39 a. m. y el atardecer está previsto para las 5:34 p. m.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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