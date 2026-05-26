Clima seco en mayoría de regiones de Honduras este martes

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este martes continuarán las condiciones mayormente secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño, aunque durante la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones occidental, sur y oriental del país. Según el pronosticador de turno, Luis Fonseca, estas precipitaciones serán provocadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico. Además, advirtió que persistirán las altas temperaturas y la presencia de humo en distintas zonas del país, condición que continúa afectando la calidad del aire.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 42 grados centígrados. En Cortés se pronostica una máxima de 36 grados, mientras que Santa Bárbara, Olancho y Choluteca también reportarán ambiente caluroso durante la jornada. En contraste, Intibucá presentará las temperaturas más frescas del país, con una máxima de 26 grados y una mínima de 14. Francisco Morazán y El Paraíso tendrán máximas de 32 grados y mínimas de 18, de acuerdo con el reporte oficial.

Condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional. Por la tarde se esperan lluvias y chubascos débiles y aislados en áreas de las regiones occidental, sur y oriente, debido al transporte de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico. Asimismo, persisten las... pic.twitter.com/CvdSKNJpzf — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 26, 2026

Copeco indicó además que el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre dos y cuatro pies de altura. La fase lunar corresponde a cuarto creciente. Asimismo, la salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:12 de la tarde.