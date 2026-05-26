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Clima seco en mayoría de regiones de Honduras este martes

Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 42 grados centígrados

Clima seco en mayoría de regiones de Honduras este martes

Panorámica de Tegucigalpa durante un día soleado.

Fotografía: Emilio Flores
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este martes continuarán las condiciones mayormente secas y cálidas en gran parte del territorio hondureño, aunque durante la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de las regiones occidental, sur y oriental del país.

Según el pronosticador de turno, Luis Fonseca, estas precipitaciones serán provocadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico. Además, advirtió que persistirán las altas temperaturas y la presencia de humo en distintas zonas del país, condición que continúa afectando la calidad del aire.

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Las temperaturas más elevadas se registrarán en los departamentos de Choluteca y Valle, donde los termómetros alcanzarán hasta los 42 grados centígrados. En Cortés se pronostica una máxima de 36 grados, mientras que Santa Bárbara, Olancho y Choluteca también reportarán ambiente caluroso durante la jornada.

En contraste, Intibucá presentará las temperaturas más frescas del país, con una máxima de 26 grados y una mínima de 14. Francisco Morazán y El Paraíso tendrán máximas de 32 grados y mínimas de 18, de acuerdo con el reporte oficial.

Copeco indicó además que el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre dos y cuatro pies de altura. La fase lunar corresponde a cuarto creciente. Asimismo, la salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:12 de la tarde.

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Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada a los rayos solares y tomar precauciones ante las altas temperaturas y la presencia de humo que afecta varias regiones del territorio nacional.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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