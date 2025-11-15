  1. Inicio
¿En qué regiones de Honduras habrá lluvias este sábado 15 de noviembre?

Brisa del Pacífico y vientos provenientes noroeste y este generarán condiciones lluviosas este sábado en horas de la tarde y noche, informó Copeco.

De acuerdo con el pronóstico de Copeco, en la zona norte se esperan lluvias débiles y dispersas durante esta jornada de sábado.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima para este sábado 15 de noviembre de 2025 en Honduras.

La entidad detalló que se presentarán condiciones de humedad sobre gran parte del territorio nacional debido al ingreso de vientos del noreste y este, provenientes del mar Caribe.

Según el pronóstico, estas corrientes transportarán humedad hacia el país, lo que provocará cielo medio nublado y la presencia de lluvias y lloviznas débiles y dispersas, especialmente en zonas del norte, noroccidente y oriente.

Copeco detalló que, conforme avance la tarde, la influencia de la brisa del Pacífico generará chubascos débiles en regiones del suroccidente y sur, así como en sectores montañosos del centro del país.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles incrementos leves en la humedad del ambiente y las precipitaciones previstas para esta jornada.

Alertas por lluvias

Cabe recordar que las autoridades mantienen en alerta verde a los departamentos de Atlántida y Colón por las últimas lluvias registradas en Honduras.

Los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés, también están bajo este mismo nivel de alerta, la cual concluye a las 6:00 pm de este sábado.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

