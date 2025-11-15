¿En qué regiones de Honduras habrá lluvias este sábado 15 de noviembre?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima para este sábado 15 de noviembre de 2025 en Honduras.
La entidad detalló que se presentarán condiciones de humedad sobre gran parte del territorio nacional debido al ingreso de vientos del noreste y este, provenientes del mar Caribe.
Según el pronóstico, estas corrientes transportarán humedad hacia el país, lo que provocará cielo medio nublado y la presencia de lluvias y lloviznas débiles y dispersas, especialmente en zonas del norte, noroccidente y oriente.
Copeco detalló que, conforme avance la tarde, la influencia de la brisa del Pacífico generará chubascos débiles en regiones del suroccidente y sur, así como en sectores montañosos del centro del país.
Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles incrementos leves en la humedad del ambiente y las precipitaciones previstas para esta jornada.
Alertas por lluvias
Cabe recordar que las autoridades mantienen en alerta verde a los departamentos de Atlántida y Colón por las últimas lluvias registradas en Honduras.
Los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, en el departamento de Cortés, también están bajo este mismo nivel de alerta, la cual concluye a las 6:00 pm de este sábado.