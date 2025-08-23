  1. Inicio
Clima en Honduras: lluvias aisladas en el sur y suroccidente este sábado

La mayor parte del territorio nacional permanecerá seco, excepto en dos regiones donde se esperan precipitaciones dispersas.

Condiciones climáticas en Honduras este sábado 23 de agosto de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que imperarán este sábado 23 de agosto de 2025 en Honduras.

La entidad de previsión meteorológica explicó que este sábado prevalecerán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño.

No obstante, en horas de la tarde se espera el ingreso de la brisa proveniente del océano Pacífico, lo que ocasionará precipitaciones débiles y dispersas.

Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada en las regiones del sur y suroccidente del país, que comprenden los departamentos de Choluteca, Valle, Lempira e Intibucá.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se presenten lluvias con descargas eléctricas.

