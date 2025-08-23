Clima en Honduras: lluvias aisladas en el sur y suroccidente este sábado

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La entidad de previsión meteorológica explicó que este sábado prevalecerán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones climáticas que imperarán este sábado 23 de agosto de 2025 en Honduras.

No obstante, en horas de la tarde se espera el ingreso de la brisa proveniente del océano Pacífico, lo que ocasionará precipitaciones débiles y dispersas.

Estas lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada en las regiones del sur y suroccidente del país, que comprenden los departamentos de Choluteca, Valle, Lempira e Intibucá.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se presenten lluvias con descargas eléctricas.

